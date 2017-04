Już co trzeci pracodawca w Polsce deklaruje, że ma problem ze znalezieniem odpowiedniego pracownika. Co ciekawe, prawie 55% z nich to duże firmy. Nic dziwnego, że coraz więcej pracodawców próbuje z jednej strony zatrzymać dotychczasowych pracowników, a z drugiej – skusić nowych, nie tylko podnosząc wynagrodzenie i oferując benefity pozapłacowe, ale również zapewniając zatrudnionym osobom jak najbardziej przyjazne miejsce pracy. Aby urządzić biuro, w którym pracownicy będą się czuli swobodnie, wygodnie i jednocześnie będą mogli pracować efektywnie, należy zwrócić uwagę na kilka aspektów.

1. Ergonomia

Ponad 51% miejsc pracy w Polsce nie spełnia wymogów ergonomii. Tymczasem biuro przyjazne pracownikowi powinno nie tylko zapewniać mu optymalne narzędzia do wykonywania pracy, ale również zwracać uwagę na jego zdrowie. Błędem jest standaryzowanie wszystkich stanowisk, urządzanie ich w identyczny sposób. Przykładem jest chociażby wysokość biurek i krzeseł. Każdy z pracowników jest innego wzrostu, ma inny zasięg ramion. O ile fotele często mają regulowaną wysokość, o tyle przeważnie każdy pracownik dostaje identyczne biurko. To duży błąd. Na rynku można już znaleźć modele biurek z elektryczną regulacją wysokości blatu, dostępne na przykład w ofercie firmy AJ Produkty.

2. Odpowiednia wentylacja

Stan powietrza wpływa nie tylko na komfort pracy, ale również na zdrowie pracowników. Każda nieobecność osoby zatrudnionej to koszty dla pracodawcy, a zdarza się, że choroby powodowane są właśnie niewłaściwymi warunkami pracy. Do pojawienia się dolegliwości może przyczynić się także nieodpowiednia wentylacja. Aż 62% polskich przedsiębiorców przyznaje, że wadliwie działająca klimatyzacja i wentylacja to częsty problem w biurowcach.

W systemach wentylacyjnych, które nie są regularnie czyszczone, mnożą się mikroorganizmy, które, przenoszone do dróg oddechowych, wywołują różne infekcje. Nieodpowiednia wentylacja przyczynia się także do zespołu suchego oka, a czasami również do tzw. BRI (Building-Related Illness), czyli chorób pojawiających się u ludzi przebywających często w pomieszczeniach, gdzie jest zanieczyszczone powietrze.

3. Właściwe oświetlenie

Pomieszczenie powinno zostać tak zaprojektowane, aby z jednej strony maksymalnie wykorzystywać oświetlenie naturalne, a z drugiej – zapewniać właściwe oświetlenie sztuczne zgodnie z normą PN-EN 12464-1:2004: Światło i oświetlenie. Pracodawca musi tak rozwiązać aranżację biura, aby zapewnić jak największe doświetlenie światłem dziennym, a jednocześnie chronić pracowników przed uciążliwym, intensywnym promieniowaniem słonecznym. Także w przypadku sztucznego oświetlenia należy znaleźć kompromis pomiędzy właściwym doświetleniem stanowiska pracy a optymalnym zużyciem energii elektrycznej.

4. Strefy odpoczynku

Przedsiębiorcy coraz częściej zapewniają pracownikom wygodne pufy, sofy i chillout roomy do relaksu w czasie dnia pracy. Wypoczęty pracownik jest bardziej efektywny. Nic dziwnego, że pracodawcy zaczęli przywiązywać do takich kwestii większą wagę. Coraz częściej, wynajmując powierzchnię biurową, firmy zwracają uwagę, czy w biurowcu znajduje się parking dla rowerów (98%), kantyna/restauracja (87%), a nawet czy są tam ogólnodostępne prysznice i szatnie (66%). W przyjaznym biurze pracownicy mogą chociaż na chwilę zapomnieć o nawale pracy, mogą odetchnąć, zrelaksować się. Wtedy często rozwiązania trudnych problemów same przychodzą do głowy. Pracodawca nie musi wcale ponosić dużych kosztów na wydzielenie stref odpoczynku. Wystarczy przeznaczyć do tego celu dodatkowe pomieszczenie, wyposażyć je w wygodne pufy, hamak, czasem również w telewizor i konsolę do gry.