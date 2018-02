Prezentowanie pewnych postaw sprawia, że definitywnie tracimy szansę na uczestnictwo w kolejnym etapie rekrutacji. Chodzi m.in. o:

1. Korzystanie z telefonu komórkowego

Uczestnicząc w rozmowie, musimy przestrzegać podstawowych zasad dobrego wychowania. Nie możemy np. sms-ować w trakcie spotkania. Powinniśmy pamiętać o wyłączeniu telefonu. Jego wyciszenie może okazać się nieskuteczne, ponieważ wibracje czasami również są słyszalne. Jeśli koniecznie musimy pozostawać z kimś w kontakcie, uprzedźmy o tym rozmówcę i wskażmy o powód takiego postępowania (np. poważna choroba rodzica).

2. Okazywanie znudzenia

Ostentacyjne ziewanie czy rozglądanie się po pomieszczeniu, podczas gdy rozmówca stara się nawiązać z nami kontakt wzrokowy – to oznaki znudzenia, których nie powinniśmy prezentować. W przeciwnym razie utracimy szansę na uczestnictwo w kolejnym etapie rekrutacji. Zaangażowanie w rozmowę ma kluczowe znaczenie, gdy zależy nam na wywarciu korzystnego wrażenia na rozmówcy. Zastanówmy się poważnie, czy dana praca rzeczywiście nam odpowiada, jeśli rozmowa o niej stwarza nam duże trudności.

3. Przerywanie

Wchodzenie rozmówcy w słowo utrudnia komunikację i wzbudza niechęć. Okazujemy szacunek, pozwalając drugiej osobie dokończyć myśl. Jeśli nasuwają nam się jakieś pytania lub wątpliwości, możemy je zapisać i przedstawić w dogodnej chwili. Inne rozwiązanie to subtelne zasygnalizowanie, że chcielibyśmy coś powiedzieć. Możemy np. unieść dłoń. Wymownym sygnałem jest także spojrzenie.

4. Odbieganie od tematu

Osobie, która prowadzi rozmowę kwalifikacyjną, zależy na uzyskaniu określonych informacji, które mają dla niej szczególne znaczenie. Chcąc wywrzeć korzystne wrażenie, warto nauczyć się formułować zwięzłe i treściwe komunikaty. Popadanie w dygresje i poruszenie kilku wątków jednocześnie wprowadza chaos i utrudnia dojście do mądrych wniosków. Wskazuje również na to, że nie rozwijamy istotnej kompetencji miękkiej, jaką jest komunikatywność.

5. Wypowiadanie się nt. zagadnień, o których nie mamy pojęcia

Umiejętność przyznania się do niewiedzy świadczy o tym, że jesteśmy uczciwi i mamy świadomość swoich braków. Może także wskazywać na to, że chcemy się rozwijać. Próba wypowiadania się o zagadnieniach, które są nam obce, może wypaść groteskowo, kładąc się cieniem na naszym wizerunku. Nie udawajmy, że jesteśmy specami z zakresu, który w rzeczywistości jest nam zupełnie obcy.

6. Krytykowanie poprzedniego pracodawcy

Inne zachowanie, które dyskredytuje nas w oczach rekrutera, to formułowanie negatywnych wypowiedzi na temat poprzedniego szefa. Nawet jeśli trudno było nam się z nim porozumieć, starajmy się nie rozwijać tego wątku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Materiał przygotowany przez Pracuj.pl