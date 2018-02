Umiejętność budowania wizerunku jest nieodzowna w życiu zawodowym. Według ekspertów Pracuj.pl, jeśli chce się ją rozwijać, należy zwrócić uwagę w szczególności na zagadnienia, takie jak:

1. Kontakt/korespondencja

Swój wizerunek zaczynamy budować od pierwszych chwil znajomości, np. odpowiadając na oferty pracy. To istotne, czy e-mail, jaki wysyłamy do potencjalnego pracodawcy, jest napisany poprawnie. Liczą się również informacje, jakie w nim zawieramy. Czasami w ogłoszeniu znajduje się wzmianka o tym, co powinno znaleźć się w wiadomości aplikacyjnej (np. numer ogłoszenia, nazwa działu itd.). Uwzględniajmy takie wymogi. Umieszczajmy w wiadomości również zwroty grzecznościowe, takie jak: „Szanowni Państwo!”, „Z poważaniem” itp.

2. Ubiór

Gdy już otrzymamy zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną, wybierzmy odpowiedni strój. Ważne, by wpisywał się on w zwyczaje panujące w przedsiębiorstwie. Chcąc otrzymać posadę w banku, nie możemy udać się na spotkanie z rekruterem w dresie lub casualnowych jeansach i koszulce z zabawnym nadrukiem. W takich sytuacjach obowiązują wyższe standardy.

3. Przygotowanie

Choć to, jak wyglądamy, ma znaczenie, rekruterzy oceniają przede wszystkim kwalifikacje, umiejętności zawodowe oraz kompetencje miękkie, takie jak komunikatywność, umiejętność nawiązywania i budowania relacji, dokładność itd. Przed spotkaniem dobrze jest również zmierzyć się z pytaniami, które najczęściej pojawiają się na rozmowach o pracę. Chodzi m.in. o zagadnienia takie jak: motywacja do pracy w konkretnym miejscu, zawodowe plany na przyszłość czy wiedza branżowa.

4. Zachowanie

Po przemyśleniu odpowiedzi na najistotniejsze pytania dobrze jest popracować również nad postawą, zwracając szczególną uwagę na:

• Punktualność

Nie zjawiajmy się w siedzibie potencjalnego pracodawcy w ostatniej chwili. Wyjdźmy na spotkanie na tyle wcześnie, by zdążyć mimo korków oraz innych zdarzeń.

• Powitanie i pożegnanie

Uścisk dłoni i uśmiech – to zachowania, nad którymi warto pracować. Witając się, pamiętajmy także o tym, by się przedstawić.

• Słownictwo

Spotkanie w sprawie pracy to wydarzenie oficjalne. Rozmawiając z rekruterem, unikajmy kolokwializmów.

• Umiejętność słuchania

Słuchajmy uważnie tego, co mówi nasz rozmówca. Dzięki temu nie zapytamy o to, co już zostało powiedziane. Istotne jest również, by nie przerywać rekruterowi.

• Wyłączenie telefonu komórkowego

Jednym z przejawów braku szacunku do osób, z którymi rozmawiamy, jest dzwonek telefonu rozbrzmiewający w trakcie rozmowy. Pamiętajmy o tym, by przed rozpoczęciem spotkania upewnić się, że nasza komórka jest wyłączona.

• Zachowanie adekwatne do charakteru relacji

Jednym z poważniejszych błędów popełnianych w trakcie rozmowy o pracę, jest spoufalanie się z rekruterem, np. przejście na „ty”.

Materiał przygotowany przez Pracuj.pl