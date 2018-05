Ubranie na rozmowę rekrutacyjną

Brak wyczucia, jeśli chodzi o ubiór, może sprawić, że mimo wysokich kwalifikacji, nie spełnimy oczekiwań przypisanych do danej oferty pracy. W każdej firmie obowiązują pewne zasady w tym zakresie. Akceptując dress code, pokazujemy, że szanujemy zasady panujące w firmie. Gdy przygotowujemy się do spotkania, postarajmy się ustalić, czego oczekuje się od pracowników w przedsiębiorstwie, w którym chcielibyśmy pracować. Jeśli to okaże się zbyt trudne, możemy postawić na bardziej uniwersalne rozwiązania, modyfikując je w zależności od pory roku:

• Wariant letni

Strój powinien odpowiadać stanowisku, o jakie się ubiegamy. Od potencjalnego managera oczekuje się oficjalnego wyglądu. Garnitur i koszula z długimi rękawami – to w tym przypadku konieczność. W odniesieniu do innych stanowisk możemy pozwolić sobie na nieco mniej zobowiązujący ubiór, jednak krótkie spodenki i sandały stanowią zdecydowanie nieodpowiednie rozwiązanie – niezależnie od temperatury. Nawet jeśli ubiegając się o dane stanowisko, nie musimy być ubrani elegancko, to powinniśmy wyglądać schludnie. Pełne obuwie, stonowane kolory, uprasowane ubranie – nie zapominajmy o tych elementach. Przed spotkaniem warto sprawdzić, czy naszym ubraniu nie ma zabrudzeń, zagnieceń itd.

• Wariant zimowy

Zimą mamy na sobie okrycie wierzchnie. Aby prezentować się i czuć dobrze, zadbajmy o to, by było ono dopasowane do stroju, który znajduje się pod spodem – zarówno pod względem kolorystyki, jak i kroju. Przestrzegajmy tej zasady również jeśli chodzi o czapkę, szalik, rękawiczki itd. Zanim jednak wejdziemy do pomieszczenia, w którym będzie odbywać się rozmowa, zapytajmy o możliwość pozostawienia ciężkiej odzieży na wieszaku, np. w recepcji. Dzięki temu poczujemy się komfortowo. Warto pojawić się na spotkaniu z wyprzedzeniem, m.in. po to, by przywyknąć do temperatury – zacznie wyższej niż ta, która panuje na zewnątrz. Mróz sprawia, że skóra czerwienieje i prezentuje się nieefektownie. Dobrze jest poprawić także fryzurę, która mogła zostać zniszczona przez wiatr lub nakrycie głowy.



Dodatki do stroju

Udając się na spotkanie z rekruterem, zastanówmy się także nad doborem dodatków. Buty i pasek powinny tworzyć spójną całość. Jeśli nosimy torbę/aktówkę, zatroszczmy się o to, by również ona z nimi korespondowała. Dzięki temu będziemy mogli wywrzeć korzystne pierwsze wrażenie. Wybierając strój lub dodatki, starajmy się unikać ekstrawagancji, chyba że uprawiamy artystyczną profesję. Nawet w takich przypadkach starajmy się jednak zachować równowagę.



W wyborze stroju liczy się w dużej mierze umiejętność dostosowania się do zasad panujących w danym miejscu. Warto dokładnie je poznać, przygotowując się do rozmowy.

Materiał przygotowany przez Pracuj.pl