Panel administracyjny – szczegółowe i przejrzyste zestawienie przejazdów

Panel administracyjny to narzędzie, z poziomu którego można łatwo i wygodnie zarządzać wszelkimi aspektami przejazdów firmowych. System oferuje dostęp do szczegółowego zestawienia kursów, gdzie znajdują się m.in. informacje na temat czasu trwania podróży czy też odbytej trasy. Co więcej, zestawienie można w łatwy sposób wyeksportować do Excela w celu dalszej analizy.

Pełna kontrola i optymalizacja kosztów

Klienci biznesowi iTaxi mogą wprowadzać ograniczenia oraz limity kursów według własnego uznania. Oznacza to, że decydują o maksymalnej stawce za kilometr, a także godzinach i dniach tygodnia, w których pracownicy mają do dyspozycji taksówki. Mogą również ustalać limity kwotowe oraz liczbę realizowanych kursów w określonym czasie. Dzięki temu wachlarzowi możliwości, firma zyskuje wygodne i sprawne narzędzie do kontrolowania przejazdów firmowych.

Wygodne rozliczenie przejazdów oraz jedna, zbiorcza faktura

Podsumowania kursów automatycznie zapisywane są w panelu administracyjnym. Dzięki temu pasażerowie nie muszą mieć przy sobie gotówki, papierowych voucherów czy kart płatniczych. Co ważne, klient otrzymuje jedną zbiorczą fakturę za wszystkie zrealizowane w bieżącym miesiącu kursy. To doskonałe i wygodne rozwiązanie dla księgowych i osób odpowiedzialnych za zarządzanie oraz rozliczanie przejazdów firmowych.

Ogólnopolski zasięg, czyli jedna firma w wielu miastach

iTaxi jest firmą o najszerszym obszarze działalności w kraju. Taksówki można szybko i wygodnie zamawiać głównie z poziomu aplikacji mobilnej, ale w razie potrzeby dostępny jest również łatwy do zapamiętania numer telefonu. Ponadto iTaxi obsługuje kluczowe węzły komunikacyjne największych miast w tym m.in. największy dworzec w Polsce: Warszawę Centralną, a także Warszawę Zachodnią, z kolei od 1 sierpnia br. będzie również dostępne na Lotnisku Chopina. Ponadto obecne jest na terenach Portu Lotniczego Lublin, Portu Lotniczego Poznań-Ławica oraz Dworca Głównego w Poznaniu.

Pojazdy klasy premium w głównych miastach

iTaxi, poza autami klas eco i comfort, oferuje klientom pojazdy klasy premium. W Warszawie na przykład do dyspozycji są m.in. czarne limuzyny BMW serii 5 oraz pierwsza w Polsce innowacyjna taksówka marki Tesla. Natomiast w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu i Trójmieście dostępne są inne marki samochodów o tak samo wysokim standardzie. iTaxi premium to nie tylko bardzo komfortowe warunki podróżowania, ale też obsługa na najwyższym poziomie.