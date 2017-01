Alain Kohler, szwajcarski fizyk, zajmujący się badaniem biografii Fryderyka Chopina, razem z dziennikarzem Radio France Internationale, Gilles'em Bencimonem, odkrył reprodukcję fotograficzną nieznanego dageroptypu polskiego kompozytora - czytamy na stronie Instytutu Polskiego w Paryżu. Obraz prawdopodobnie wykonano w pracowni Louis-Auguste'a Bissona około 1847. Jest to trzeci znany portret kompozytora.

To nie pierwsze odkrycie Kohlera - przypomina Instytut. Dwa lata temu znalazł on fortepian, na którym Chopin grał w okresie od 1844 do 1845, gdy mieszkał w Paryżu przy Square d'Orleans.