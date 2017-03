We wcześniejszej wersji tego artykułu użyliśmy niestety sformułowania "polskie obozy zagłady". Za ten błąd bardzo przepraszamy. To sformułowanie zostało użyte omyłkowo, żeby umiejscowić geograficznie niemieckie obozy zagłady. Naturalnie jesteśmy świadomi tego, że obozy na Majdanku i w Sobiborze były obozami zagłady niemieckiego reżimu nazistowskiego – napisano, ponawiając przeprosiny.

Na to, że takie sformułowanie się pojawiło, zwróciła uwagę Informacyjna Agencja Radiowa. Według IAR, SWR napisała, iż Żydzi byli specjalnymi pociągami wywożeni najpierw do gett, a później do „polskich obozów śmierci Majdanek i Sobibór, gdzie byli mordowani”.

We wtorek przed południem odnośny fragment materiału na portalu SWR brzmiał: stąd (z Darmstadt) 25 marca 1942 roku pociąg specjalny Reichsbahn z ponad 1000 Żydów wyjechał do getta w Piaskach koło Lublina w Polsce. Kilka tygodni później ci, którzy jeszcze żyli, zostali wywiezieni do obozów zagłady Majdanek i Sobibór.

Pojawiły się też jednak dwa niemieckojęzyczne komentarze internautów (już z wtorkową datą), protestujących przeciwko użyciu określenia „polskie obozy zagłady”.

Dlaczego kłamiecie? Nie było polskich obozów zagłady, ani na Majdanku, ani w Sobiborze, ani nigdzie indziej!! To były niemieckie obozy zagłady - napisał internauta Adam. Podobnie zareagował inny internauta, Artur: To nie były ŻADNE "polskie obozy zagłady Majdanek i Sobibór", lecz NIEMIECKIE NAZISTOWSKIE obozy zagłady Majdanek i Sobibór.