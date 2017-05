Zabrakło uczciwych sojuszników

- Dzisiaj wiemy, że rzeczywistym autorem i tym państwem, które rozpoczęło intrygę (...) była na równi bolszewicka Rosja jak i hitlerowskie Niemcy. Polska była jedynym narodem, jedynym państwem, które nigdy nie kolaborowało ani z sowieckim, ani z niemieckim zaborcą, nie stworzyło rządu kolaborującego, odwrotnie, stworzyło wielkie państwo podziemne - podkreślił Macierewicz podczas obchodów przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

8 maja obchodzona jest kapitulacja Trzeciej Rzeszy. - Chcielibyśmy, żeby to był dzień zwycięstwa, radości, wielkiej narodowej polskiej dumy. Tak myśleli, tak marzyli, taką mieli nadzieję Polacy wtedy, w maju 1945 roku. Ale rzeczywistość polska była inna, znaczyły ją morderstwa NKWD, zsyłki do łagrów, więzienia, gwałty, pseudo-sądy odbywające się w Moskwie - mówił szef MON. I dalej: - każda kropla krwi przelana wówczas złożyła się na to wielkie zwycięstwo, jakie przyszło po kilkudziesięciu latach i które sprawia, że dzisiaj możemy z dumą powiedzieć: Polska jest niepodległa.

Zdaniem Macierewicza, Polsce zabrakło podczas II wojny światowej uczciwych sojuszników. - Zabrakło zrozumienia, jak wielką tragedią dla połowy Europy jest oddanie jej we władztwo sowieckie; zabrakło zrozumienia, że zwycięstwo nad Hitlerem i kapitulacja III Rzeszy to dopiero połowa wielkiego zadania, jakie czekało wolny świat – powiedział minister.

Polskie wojsko nas obroni

Potem szef MON przeszedł do omówienia współczesnej sytuacji na świecie. - Polska, Europa, świat znów stają wobec prób zniszczenia ładu światowego; wobec państwa, które uważa, że ma prawo siłą zmieniać granice, że ma prawo narzucać swoje rządy innym, którzy są słabsi; że ma prawo dyktować Europie i światu swoją wolę - opisywał.

Macierewicz przywołał słowa Lecha Kaczyńskiego, który krytykował rosyjski najazd na Gruzję. - Słowa wówczas wypowiedziane, były tymi samymi słowami, które wypowiedziały władze Rzeczypospolitej w roku 1939, sprzeciwiając się dyktatowi dwóch mocarstw chcących zniszczyć Europę i Polskę. I my je dzisiaj powtarzamy: że wojskie polskie jest silne i zdoła nas obronić (...) że na naszym terytorium są sojusznicy, którzy ramię w ramię z wojskiem polskim są w stanie zagwarantować bezpieczeństwo i pokój Polsce i Europie - zakończył minister Macierewicz.