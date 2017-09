Antoś Petrykiewicz to najmłodszy kawaler Orderu Virtuti Militari, 13-letni chłopiec, który razem z innymi orlętami lwowskimi walczył o niepodległość Polski i jest pochowany na lwowskim cmentarzu.

Rodzina Antosia mieszkała na lwowskim Zniesieniu. Ojciec, Kasper Petrykiewicz miał tam niedużą posiadłość i był wójtem tej dzielnicy. Antoni miał trzy siostry i czterech braci. Wszyscy Petrykiewiczowie brali udział w obronie Lwowa, a czterech z nich spoczęło na Cmentarzu Orląt – oprócz Antoniego byli to jego ojciec Kasper, stryj Michał i brat Zygmunt.

W 1918 Antoni Petrykiewicz był uczniem drugiej klasy V Gimnazjum Państwowego we Lwowie. Od początków listopada 1918 brał udział w ciężkich walkach o Lwów z Ukraińcami. Walczył w oddziale "Straceńców" późniejszego generała Romana Abrahama. Został ciężko ranny broniąc "Reduty Śmierci" ("Góry Stracenia") na Persenkówce. Zmarł w szpitalu na Politechnice Lwowskiej 16 stycznia 1919. Naczelnik Józef Piłsudski nadał mu pośmiertnie Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari i pozostaje on do dzisiaj najmłodszym kawalerem tego orderu.

Drugą wybraną grafiką jest inskrypcja z grobu matki Piłsudskiego; to jak wyjaśniał minister Błaszczak "bardzo przejmujący symbol postawy Polek, które w czasie zaborów wychowywały swoje dzieci w ten sposób, żeby pamiętały o Polsce, o naszej tradycji, o naszej kulturze". - Dzięki poświęceniu matek wyrosło pokolenie, które z sukcesem doprowadziło do odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 r. - dodał.

