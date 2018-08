Redakcja Dziennik.pl

Generał Ścibor-Rylski urodził się na Kresach Wschodnich, ukończył w stopniu sierżanta wojskową szkołę lotniczą, a po wybuchu wojny dostał awans na podporucznika. Po kampanii wrześniowej próbował przedrzeć się do Rumunii, ale dostał się do niemieckiej niewoli. Uciekł z obozu i wstąpił do konspiracji. Najpierw walczył w szeregach AK na Wołyniu z UPA, potem bił się w Powstaniu Warszawskim w batalionie Czata49, jako dowódca kompanii. Po upadku Powstania awansowano go do stopnia kapitana, otrzymał też Virtuti Militari.

W 1984 r. został jednym z członków Obywatelskiego Komitetu Obchodów 40. Rocznicy Powstania Warszawskiego, należał także do grupy inicjatywnej utworzenia Muzeum Powstania Warszawskiego. Później był w składzie Rady Honorowej Budowy Muzeum. W 1990 r. został prezesem Związku Powstańców Warszawskich. Był także sekretarzem Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari. W 2005 r. otrzymał awans na generała brygady. Był najstarszym stopniem żyjącym uczestnikiem Powstania.

W 2012 IPN oskarżył g o współpracę z UB. Generał wyjaśniał, że był "wtyką", a dzięki zbieraniu informacji od funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa udało mu się ocalić wielu kolegów z AK. Ruszył nawet proces lustracyjny, jednak sąd - na wniosek biegłego - odroczył postępowanie ze względu na stan zdrowia Ścibora-Rylskiego.