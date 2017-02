Biegi, msze, koncerty, prelekcje. W kraju i za granicą uroczystości upamiętniające Żołnierzy Wyklętych

Minister obrony narodowej Antoni Macierewicz siedzi przy stole z najmłodszymi uczestnikami biegu - dla wszystkich chętnych kuchnia polowa przygotowała gorącą grochówkę.

W całym kraju i poza granicami miał miejsce Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych "Tropem Wilczym" w tym roku upamiętniający żołnierzy powojennego podziemia niepodległościowego m.in. Józefa Bandzo "Jastrzębia" i jego dowódcę Zygmunta Szendzielarza "Łupaszkę". Do biegaczy zgromadzonych w warszawskim Parku Skaryszewskim, przemawiał szef MON Antoni Macierewicz. - Dzięki takim inicjatywom jak wasza, dzięki takiej determinacji, jaką wy wykazujecie, pamięć o Żołnierzach Niezłomnych powróciła do polskich rodzin - powiedział Macierewicz. - Wszędzie, w każdej gminie, w każdej miejscowości są ludzie, którzy pamiętają o swoich bliskich, którzy polegli walcząc o niepodległość - podkreślił Macierewicz. - To znakomity bieg, bo pokazuje zaangażowanie całej rodziny. Kształtuje także tężyznę fizyczną młodego pokolenia - zaznaczył minister obrony narodowej. - Jest też działaniem społecznikowskim, radosnym, które wpisuje się w normalne życie rodziny - dodał.