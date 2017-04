WILCZY SZANIEC. DAWNA TAJNA KWATERA HITLERA

Lasy Państwowe, do których należy kompleks bunkrów w lasach opodal Gierłoży w województwie warmińsko-mazurskim, rozwiązały ze spółką Wilcze Gniazdo Joint Venture umowę dzierżawy. Do hotelu i budynków administracji wszedł komornik w asyście policji i funkcjonariuszy ochrony.



Nie wiadomo jeszcze, co dalej będzie czekać Wilczy Szaniec. Prawdopodobnie Lasy Państwowe będą szukać kolejnego dzierżawcy terenu...