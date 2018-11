Obchody święta 11 listopada w Warszawie

Do niepodległości wiodła długa droga. Kilka pokoleń walczyło o to, co żeśmy utracili w XVIII wieku - podkreślił prof. Janusz Odziemkowski. Jak tłumaczył: - To była walka zbrojna, powstania narodowe, walka u boku Napoleona, konspiracja, ale także walka o tożsamość narodową, o zachowanie polskiego języka, kultury. To wszystko łączyło się w ten wielki nurt walki o przyszłą Polskę i żadnego z tych nurtów nie można wykluczyć .