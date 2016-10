Uczeni z uniwersytetu w Kairze i paryskiej organizacji Heritage Innovation Preservation HIP.Institute przeprowadzili interesujące badanie. Zamiast eksplorować Wielką Piramidę w Gizie z latarkami w dłoniach, postanowili ją prześwietlić między innymi za pomocą promieniowania mionowego. Chcieli w ten sposób sprawdzić, czy wewnątrz liczącego sobie 4,5 tysiąca lat budowli kryją się anomalie, o których jeszcze nie wiemy. Wnętrze piramidy jest bowiem dość dobrze znane od wieków - zarówno złodziejom, którzy plądrowali ją jako pierwsi przed wieloma stuleciami, jak i naukowcom, a także turystom, bo wnętrze piramidy faraona Cheopsa udostępnione jest do zwiedzania.

Czytaj więcej Tajemnicza piramida odnaleziona w Egipcie. Nie była miejscem pochówku

Okazało się jednak, że jeszcze wszystkiego o tej gigantycznej budowli nie wiemy. Naukowcy w górnej części, na wysokości ponad 100 metrów odkryli dwa pomieszczenia, z istnienia których wcześniej nie zdawali sobie sprawy. Nie wiadomo jeszcze, jakiego rodzaju są to pomieszczenia - czy chodzi o jakieś sale, czy na przykład pokoje technicznego przeznaczenia, powstałe specjalnie na potrzeby budowy grobowca.

Niewykluczone, że mamy do czynienia z pomieszczeniami, których obecność może wynikać ze sposobu układania kamiennej konstrukcji, jednak naukowcy podchodzą do sprawy niezwykle poważnie. Ich marzeniem byłoby oczywiście odnalezienie w tym miejscu nieznanego do dziś miejsca pochówku królowej Nefretete, jednak na razie muszą powściągnąć entuzjazm. Przynajmniej do końca października, na kiedy zaplanowano dokładniejsze badanie tajemniczych pomieszczeń.

Czytaj więcej "Faraon" wieczny żywy? "Filmowy kapłan Herhor to kardynał Wyszyński" [ROZMOWA]

ScanPyramids Mission Teaser_English Version from HIP Institute on Vimeo.