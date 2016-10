Jeden z najstarszych cmentarzy w Polsce. Mały i nieco zapomniany. Jest tu ponad pół tysiąca zabytkowych nagrobków

Czasem porównuje się go do Powązek, choć od tej warszawskiej nekropolii jest bez porównania mniejszy i o wiele mniej sławny. Stanowi wspólne miejsce wiecznego spoczynku wyznawców aż trzech religii. Można znaleźć tu nagrobki osobistości, które swoimi zasługami zapisały się w historii. Cmentarz katedralny w Łomży to miejsce niezwykłe, tajemnicze i godne odwiedzenia... Nie tylko w Dzień Wszystkich Świętych.