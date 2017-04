Wielka przedwojenna przebudowa Sejmu. Posłowie jednak wygód nie mieli [ARCHIWALNE ZDJĘCIA]

27 marca 1928 roku był szczególnym dniem dla polskiego parlamentaryzmu. Sejm po raz pierwszy zebrał się w nowej sali posiedzeń w dobrze znanym po dziś gmachu przy ulicy Wiejskiej w Warszawie. Dobudowano ją do dawnej żeńskiej szkoły, Instytutu Aleksandryjsko-Maryjskiego Wychowania Panien. Pierwsze posiedzenie odbyło się tu 10 lutego 1919 roku, od tego czasu Sejm podlegał ciągłej przebudowie. Projekt okrągłej sali posiedzeń przygotował Kazimierz Skórewicz, kurator Zamku Królewskiego w Warszawie. Równocześnie do gmachu parlamentu dobudowano Dom Poselski, dziś nazywany Starym Domem Poselskim. Jak widać na jednym z archiwalnych zdjęć z galerii, na wygody ówcześni posłowie raczej nie mieli co liczyć...