Jan Grabiec oburzył się za materiał, w którym "Wiadomości" TVP pokazały twitta jednego z internautów - napisał on obraźliwe hasła o prezesie PiS i zilustrował to zdjęciem czołowych polityków Platformy Zdaniem rzecznika partii, to "przypisywanie PO wpisów PiSowskich hejterów". Dlatego domaga się na Twitterze przeprosin za ten materiał.

