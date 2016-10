Chodzi o fotoreportera "Super Expressu". Paweł Dąbrowski zrobił zdjęcie Lidii Gądek, posłance z Platformy Obywatelskiej. Widać na nim bosą stopę kobiety. W związku właśnie z tym zdjęciem fotoreporterowi została na rok cofnięta akredytacja do Sejmu.

Sprawa zbulwersowała dziennikarzy i fotoreporterów, nie tylko tych pracujących na terenie budynku przy Wiejskiej. - Uważam tę decyzję za skandaliczną. Oczekuję natychmiastowego jej cofnięcia. Jesteśmy "public eye". Sejm jest miejscem publicznym, posłowie są w pracy za nasze pieniądze. Jeżeli dłubią w nosie, drapią się w pupę czy nawet chodzą boso, to jest to przejaw ich publicznej aktywności i nie podlega żadnym immunitetom – napisał na Facebooku Maksymilian Rigamonti z "Dziennika Gazety Prawnej".

Pod jego postem, który zyskał ponad tysiąc polubień i został kilkaset razy udostępniony, swe wyjaśnienia zamieściła Lidia Gądek. Napisała w nim, że chociaż nie była zachwycona zdjęciami, jest zbulwersowana takim potraktowaniem reportera. -

Do sprawy odniosła się też Kancelaria Sejmu. Jak tłumaczona jest ta decyzja? - Dziennikarze, fotoreporterzy, obsługa techniczna - to osoby oddelegowane przez redakcje do relacjonowania wydarzeń w parlamencie. Zdjęcia wykonane przez Pana Pawła Dąbrowskiego, którymi zilustrowano artykuł z 15 września 2016 roku pt. "Wietrzy nogi w Sejmie", nie są fotografiami opisującymi prace Sejmu. Zdjęcia te naruszają powagę parlamentu, a także stoją w sprzeczności z szeroko rozumianą kulturą osobistą i taktem - napisano w oświadczeniu, umieszczonym na stronie internetowej Sejmu.