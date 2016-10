Mroczna muzyka, podziemne laboratorium i złowrogo wyglądający mężczyzna w białym kitlu. Tak zaczyna się spot „Wszyscy jesteśmy królikami doświadczalnymi. Też”.

- To jest Kuba. Ma siedem lat. Kuba jest królikiem doświadczalnym - mówi bohater klipu i wkłada do klatki białego królika. W postać upiornego doktorka wcielił się Sławomir Sulej, znany z wielu tzw ról charakterystycznych. Po chwili zwierzę zamienia się w małego chłopca, skulonego w klatce, a kamera robi najazd na strzykawkę. Bohater spotu wymienia imiona kolejnych osób, które widzimy w klatkach - Wszyscy jesteśmy królikami - mówi na koniec i apeluje by wejść na stronę chcewiedziec.pl i zmienić ten stan rzeczy.

O tym, czego dotyczy akcja dowiadujemy się na stronie. To kolejna odsłona kampanii „Wolne od GMO? Chcę wiedzieć”, prowadzonej przez Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) z Łodzi. Fundacja na stronie tłumaczy. „Wszyscy codziennie robimy zakupy i jesteśmy poddawani eksperymentom. Jak? Z powodu braku odpowiedniego oznakowania nie wiadomo, czy mleko stojące na sklepowych półkach pochodzi od zwierząt karmionych genetycznie modyfikowanymi paszami, czy paszami bez dodatku GMO. Te same wątpliwości dotyczą mięsa, jaj i innych produktów pochodzących od zwierząt. Temat obecności GMO w żywności powszechnie stosowanych za oceanem, powróci ze zdwojoną siłą w wyniku podpisywanych przez Polskę umów handlowych TTIP i CETA - czytamy.

Spot ma nieco ponad 3 tys. wyświetleń na YouTube. A petycje podpisało niemal 26 tys. osób.

INSPRO to organizacja pożytku publicznego, a więc ma też zapewniony darmowy czas antenowy na swoje kampanie społeczne w mediach publicznych. W połowie września autorzy kampanii wysłali do TVP prośbę o emisję spotu na początku października. Ale odpowiedź z telewizji dostali dopiero 11 listopada, po naszych pytaniach. Odmowną.

Zastanawiam się, czy TVP zablokowało emisję spotu bo temat naszej kampanii obywatelskiej jest gorący politycznie - tłumaczy nam Rafał Górski, prezes INSPRO. W tym samym dniu, kiedy TVP przekazała fundacji swoją decyzję rząd miał w planach dyskutuję na temat korzyści i kosztów CETA, czyli kompleksowej umowy handlowo-inwestycyjnej między UE a Kanadą. Wieczorem okazało się, że ministrowie nie znaleźli podstaw do jej zakwestionowania. Rząd opowiedział się za podpisaniem porozumienia UE-Kanada.

Porozumienie budzi kontrowersje, bo proponuje zniesienie niemal wszystkich ceł i barier pozataryfowych oraz liberalizację handlu usługami między Unią Europejską a Kanadą. Organizacje proekologicznych i konsumenckie obawiają się, że otwarcie rynku Unii Europejskiej na towary z Kanady obniży standardy bezpieczeństwa produkcji żywności.

- Kanada jest jednym z trzech największych producentów żywności GMO na świecie. Zagraża nam jej zalew. Sprawa bezpieczeństwa żywności dotyczy każdego z nas. Konsumenci mają prawo do rzetelnej informacji i świadomego wyboru żywności wolnej od GMO. W Kanadzie znakowanie blokują korporacje - tłumaczy Górski.

TVP w swoim oświadczeniu wskazuje jednak zupełnie inne powody. - Kreacja materiału nie odpowiada założeniom, o których piszą państwo w piśmie. W spocie ani razu nie pojawia się główne założenie kampanii, którym jest sprzeciw wobec sprzedaży żywności genetycznie modyfikowanej - czytamy w piśmie Joanny Fudali, zastępcy dyrektora biura marketingu TVP do przedstawicieli INSPRO.

Fudala tłumaczy, że materiały kampanii społecznych powinny w przystępny sposób przedstawiać ideę i założenia kampanii, a strona internetowa może być dodatkowym, a nie jedynym źródłem informacji dla widza. TVP powołała się też na wewnętrzne przepisy spółki, które mówią o tym, że spoty powinny wpływać na zmianę postaw społecznych. - A tymczasem przedstawiony spot promuje akcję podpisywania petycji, co jest sprzeczne z wyżej wymienionymi zasadami - pisze Fudala.

Przedstawiciele ISPRO argumentacji nie przyjmują, twierdząc że spot wpływa na zmianę postaw społecznych bo mobilizuje obywateli do podpisywania petycji obywatelskiej.

To nie pierwszy raz, gdy spot stworzony przez instytut wywołuje w telewizji kontrowersje. Dwa lata temu publiczne media odrzuciły spot, zachęcający do rozliczania polityków z ich wyborczych obietnic. Bohaterka spotu była oblewana wodą w czasie codziennych czynności, przekaz uznano za obsceniczny i wulgarny.

Rafał Górski przyznaje jednak, że temat GMO na antenie telewizji publicznej już zaistniał, ale w dużo grzeczniejszej wersji. TVP wyemitowała spot „Czy wiesz, czym karmisz swoje dziecko?”, ale nie spotkał się on z dużym odzewem. Klip na YouTube przyciągnął w ciągu roku niewiele ponad 3 tys. internautów.