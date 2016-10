Nie znamy jeszcze szczegółów zmian. - To będzie proces, a nie jedna ustawa - słyszymy od jednego z posłów PiS-u.

Wiadomo, że nad jego przygotowaniem pieczę sprawowała m.in. Barbara Bubula, posłanka PiS, która wraz z Krzysztofem Czabańskim, Joanna Lichocką, Elżbietą Kruk i Jarosławem Sellinem odpowiadała za przygotowanie reformy mediów publicznych.

Bubula potwierdza, że prace nad rozwiązaniami są na ukończeniu, ale detali nie chce ujawnić bez konsultacji z klubem.

W listopadzie sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu planuje posiedzenie na temat udziału kapitału zagranicznego w mediach. - W tych okolicach zapadną decyzje co do konkretów - słyszymy od naszego rozmówcy.

PiS od dawna zapowiadał, że zajmie się kwestią repolonizacji mediów. - Dominacja największych koncernów niemieckich na polskim rynku prasy lokalnej i kolorowych magazynów jest niebywała, niespotykana w innych krajach, które chronią swój rynek - mówiła nam jeszcze w lutym Elżbieta Kruk, szefowa sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu.

- Chciano nam wmówić od początku transformacji, ze kapitał nie ma narodowości. A to kłamstwo. Musimy zacząć myśleć o swoim, a nie o cudzym interesie. Media są kluczowe z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania państwa i społeczeństwa. A Polacy często nie wiedzą nawet, że mają w ręku gazetę niemieckiego wydawcy, nie wiedzą, że to, co czytają, prezentuje niemiecki a nie polski punkt widzenia - tłumaczyła Kruk.

Wspominała jednak, że jeśli chodzi o rozwiązania prawne „wielkiego manewru nie ma”. - Na gruncie prawa unijnego możemy wykorzystać jedynie przepisy antykoncentracyjne - wyjaśniała. Przyznała też, że w grę może wchodzić nakaz sprzedaży. - Walka z monopolami nie jest prosta, ale jak się to odpowiednio opisze w prawie, to jest możliwe.

„Gazeta Wyborcza” wczoraj napisała, że rząd chce kupić niemiecki koncern Polska Press, właściciela większości gazet regionalnych. Z informacji gazety do transakcji ma przystąpić PKO BP, a osobą odpowiedzialną za operację ma być Maks Kraczkowski, polityk i poseł PiS, który w czerwcu 2016 r. został wiceprezesem banku.

Nasz rozmówca potwierdza, że trwają rozmowy na ten temat. - Decyzja o odwojowaniu prasy już zapadła. Ale to kłopotliwy proces. Można coś kupić, a może też nakazać UOKiK, by przyjrzał się sprawie. Tego się jedną ustawą nie załatwi. Ona może być jednym z elementów procesu, ale trzeba się liczyć z protestem Brukseli - mówi nasz rozmówca.