To w ostatnim czasie "trzecia" potyczka medialna między tymi dwoma dziennikarzami. Najpierw Kamil Durczok rozmawiał z Magdaleną Rigamonti. Następnie wywiadu Rigamonti udzielił Latkowski. W niedzielę po południu tygodni "Wprost" zapowiedział, że w poniedziałkowym numerze autorzy materiałów o Durczoku "przerwą milczenie".

- Dość! Czas napisać jasno: gracie jak medialni gangsterzy. ! Najnowszy WPROST świeci okładką i tytułem: Kłamstwa Durczoka. Zapowiadam. Będzie kolejny proces. Choćbym miał ostatnie lata życia spędzić na sali sądowej – napisał Durczok w niedzielę wieczorem na Facebooku.

Dalej Durczok relacjonuje niektóre szczegóły procesu w którym ma odpowiadać za molestowanie.- Miał się odbywać przy drzwiach otwartych. Tak chciałem ja i moi prawnicy. Druga strona, przyjmując taktykę „trałowania’, czyli zarzucenia sieci, bo a nuż coś się znajdzie, powołała ponad 100 świadków. Połowa mnie nie znała, 1/3 nie miała ze mną żadnego kontaktu. Z wezwania ogromnej części, podając kłamliwe powody, moi wrogowie i przeciwnicy się wycofali. Dlaczego? Bo się zrobiło absurdalnie, kiedy niektórzy widzieli mnie na sali po raz pierwszy i pukali się w czoło, pytani o jakieś molestowanie. Od tej chwili muszę milczeć. Od tej chwili proces jest niejawny. O tej chwili nie wolno mi o nim mówić ani sowa. Pod groźbą odpowiedzialności karnej – pisze były szef Faktów TVN.

Durczok ujawnia też dokumenty, dotyczące przeszłości Latkowskiego. - Ja w latach 90-tych budowałem wolne media dla śląsko - dąbrowskiej Solidarności. Z nieżyjącym Grzesiem Kolosą, Markiem Kempskim, Piotrem Dudą i poległym w katastrofie smoleńskiej Sławkiem Skrzypkiem. Dokładnie w tym czasie Ty, Sylwestrze Latkowski, w tajemniczy sposób, zwiałeś do Rosji. I to ścigany listem gończym do podwójnego zabójstwa, nadal nie wyjaśnionego. Byłeś - już w Polsce - skazany za rozboje i zamieszany w handel kobietami zmuszanymi do prostytucji – czytamy we wpisie Durczoka.

Były dziennikarz TVN twierdzi, że Latkowski jest niewiarygodny. - Ludzie w wolnej Polsce mają prawo wiedzieć, kim naprawdę jesteś. Kim jest facet, który kreując się na obrońcę rzekomo molestowanych kobiet, zrobi każde świństwo, by się wypromować – atakuje Latkowskiego Durczok.