Kultowy dziennikarz przy okazji wspominania wyjazdu do Australii, krytykuje obecną sytuację w III Programie Polskiego Radia.

- Chciało mi się już wracać, ale do czego? Nigdy nie było tak źle na Myśliwieckiej. Jak grać, co mówić, co robić? Sam muszę się z tym wszystkim mierzyć - skarży się Marek Niedźwiecki na blogu.

To jedyna aluzja do pracy w stacji, której pracownicy na różne sposoby próbują walczyć z zaprowadzanymi tam zmianami - chodzi o zwolnienia i "cenzurę prewencyjną". I tak np. w proteście #kogonieslychac, obecni i dawni dziennikarze Trójki zamieścili na Facebooku i Twitterze swoje czarno-białe zdjęcia, na których zasłaniają usta.