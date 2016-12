Swoją dezaprobatę wobec tego, co zrobiła Trójka, Zbigniew Preisner wyraził na Facebooku:

We wtorek wieczorem (6.12.2016), wracając ze studia, usłyszałem w Programie Trzecim Polskiego Radia wywiad ze mną przeprowadzony dwa lata temu we Wrocławiu, kiedy ogłaszaliśmy informację, że w 2016 wręczenie Europejskich Nagród Filmowych odbędzie się w tym mieście. Zapowiedź prowadzącego audycję zasugerowała, że rozmowa odbyła się w ostatnim czasie, czyli już po „dobrych zmianach” w Trójce. To jest absolutne nadużycie ze strony dziennikarza.

Kompozytor podkreśla, że obecnie bojkotuje media publiczne na znak niezgody na to, jakie "dobra zmiana" wprowadziła w nich standardy:

Informuję, że nie akceptuję zmian, które dzieją się w polskich mediach, a zwłaszcza w mojej ukochanej Trójce. Nie udzielam wywiadów do publicznych mediów, bojkotuję je tak, jak bojkotowaliśmy media w Stanie Wojennym.

Wszystkich słuchaczy informuję, że to, co słyszeli było dziennikarskim nadużyciem. Zwrócę się do Programu Trzeciego o sprostowanie i podanie prawdziwej daty i miejsca udzielenia tego wywiadu.

Niech żyją wolne media!