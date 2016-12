"Zostałam korespondentem Polskiej Agencji Prasowej. To jest ogromna nobilitacja dla dziennikarza. W Kaliszu powstanie oddział, który swoim zasięgiem będzie obejmował byłe Województwo Kaliskie. Co mój awans znaczy dla Was? Otóż to, że to wszystko co wyjdzie spod mojego pióra od razu trafi do wiadomości wszystkich mediów ogólnopolskich, które z obowiązku korzystają z serwisu PAP" - napisała Ewa Bąkowska na FB.

O Ewie Bąkowskiej głośno stało się w 2013 roku, kiedy została wytypowana do antynagrody Hiena Roku. Za co? Podczas zbierania informacji o romansie ucznia z nauczycielką, wcieliła się w terapeutkę – "zdobyła wyznania nauczycielki, a następnie je opublikowała", przypomina też Press.pl.