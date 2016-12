Nagrody Grand Press przyznawane są za najlepsze materiały prasowe, radiowe, telewizyjne i internetowe mijającego roku. Przyznaje je jury Grand Press. W tym roku w jury zasiadali: Kamila Ceran (Tok FM), Roman Czejarek (Polskie Radio), Ewa Ewart (TVN 24), Renata Gluza („Press”), Jerzy Jurecki („Tygodnik Podhalański”), Marcin Kowalczyk („Express Ilustrowany”), Andrzej Skworz („Press”), Radosław Sławiński (Polsat Play), Tadeusz Sołtys (RMF FM), Kuba Sufin (TVP), Marek Twaróg („Dziennik Zachodni”), Bartosz Węglarczyk (Onet), Michel Viatteau (Agence France-Presse), Jacek Żakowski („Polityka”). W tym roku do konkursu zgłoszono 636 prac. Jury nominowało do finału 55 materiałów.

Zwycięzcy w kategoriach otrzymują czek o równowartości 1000 euro, pióro polskie ufundowane przez firmę Nova oraz okolicznościowy album „Grand Press XX”.

Dziennikarz Roku

13 grudnia poznamy też zwycięzcę konkursu Dziennikarz Roku 2016. Tej nagrody nie wybiera ani redakcja „Press”, ani żadne jury - przyznają ją sami dziennikarze: redakcje prasowe, radiowe, telewizyjne i internetowe. To wyróżnienie za profesjonalizm, promowanie światowych standardów pracy w mediach i przestrzeganie etycznych kanonów zawodu. Redakcje nominują ich zdaniem najlepszych kandydatów do tego tytułu - wygra dziennikarz, któremu głosujące redakcje przyznały największą liczbę punktów.

Nagrodą dla Dziennikarza Roku 2016 jest czek równowartości 10 tys. euro i statuetka stalówki zaprojektowana przez Annę Rzeźnik.

NOMINACJE DO NAGRÓD GRAND PRESS 2016 (w nawiasie: medium, w którym materiał został opublikowany)

Kategoria NEWS

1/ „Nagła dymisja komendanta Maja” - informacja Marka Balawajdera „Fakty” (RMF FM) o tym, że Zbigniew Maj odchodzi ze stanowiska komendanta głównego policji, co może mieć związek z tajną operacją prowadzoną przeciwko niemu.

2/ „Nocny atak Macierewicza” - informacja Wojciecha Czuchnowskiego (Wyborcza.pl) o tym, że o 1.30 w nocy urzędnicy Antoniego Macierewicza weszli z żandarmerią wojskową do Centrum Kontrwywiadu NATO.

3/ Cykl: „Podawał się za Żyda z Izraela i nikt tego nie sprawdził” - Krzysztof M. Kaźmierczak („Głos Wielkopolski”) ujawnił, że występujący od lat jako rabin Jacoob Ben Nistell nie zna jidysz i nie jest żadnym żydowskim duchownym, tylko kucharzem z Ciechanowa.

4/ Cykl „Afera Misiewiczowa” - Stanisław Skarżyński i Konrad Radecki-Mikulicz (Oko.press) poinformowali, że członek rady nadzorczej Polskiej Grupy Zbrojeniowej Bartłomiej Misiewicz nie obronił pracy licencjackiej ani magisterskiej na uczelni, na której, jak utrzymywał, studiował.

5/ „Prokuratorzy planują ekshumacje wszystkich ofiar katastrofy smoleńskiej. Nawet wbrew woli rodzin ofiar” - informacja Joanny Komolki (Radio Zet).

6/ Cykl: „Minister skarbu do dymisji” - informacja Agaty Kondzińskiej i Jacka Harłukowicza („Gazeta Wyborcza”) o tym, że jest już przesądzona dymisja ministra skarbu Dawida Jackiewicza.

7/ „Fundusz Ochrony Środowiska Szyszki” - tekst Bianki Mikołajewskiej i Konrada Szczygła (Oko.press) ujawniający, że minister środowiska Jan Szyszko poparł wniosek o przyznanie prawie 300 tys. zł z funduszu ochrony środowiska na zajęcia w szkole o. Tadeusza Rydzyka, które prowadzi on sam i jego córka.

Kategoria DZIENNIKARSTWO ŚLEDCZE

1/ „Wiceminister wraca na salony” - materiał Jarosława Jabrzyka i Bertolda Kittela („Superwizjer” TVN) o byłym wiceministrze spraw wewnętrznych i administracji, który nie poniósł kary za swój pijacki wybryk i za państwowe pieniądze organizuje teraz konferencje o bezpieczeństwie z udziałem władz wymiaru sprawiedliwości.

2/ „Jak nielegalnie kupiliśmy billing telefonu” - materiał Jarosława Jabrzyka, Bertolda Kittela i Beaty Biel („Superwizjer” TVN) udowadniający, że wystarczy kilka tysięcy złotych, żeby nielegalnie kupić rejestr połączeń dowolnego numeru w Polsce.

3/ „Wielki strach w fabryce dokumentów” - tekst Michała Krzymowskiego („Newsweek Polska”) ujawniający, jak działa Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych zarządzana przez Piotra Woyciechowskiego, bliskiego współpracownika Antoniego Macierewicza.

4/ „Komu działkę” - tekst Iwony Szpali i Małgorzaty Zubik („Gazeta Wyborcza - Magazyn Świąteczny”) ujawniający mechanizm dzikiej reprywatyzacji w Warszawie, czyli powiązania mecenasa, który przejął 50 prestiżowych warszawskich adresów, z urzędnikiem warszawskiego magistratu.

5/ Cykl „Minister na włościach” - Wojciech Cieśla i Jakub Korus („Newsweek Polska”) ustalili, że minister środowiska Jan Szyszko w swoich zeznaniach podatkowych od lat mija się z prawdą.

6/ Cykl: „Psychole” autorstwa Pawła Kaźmierczaka („Magazyn Ekspresu Reporterów” TVP 2), w którym dziennikarz próbuje wyjaśnić wstrząsającą historię 79-letniego mieszkańca Katowic przez 11 lat przetrzymywanego na oddziale zamkniętym szpitala psychiatrycznego w Rybniku, mimo że sąd nakazał jego uwolnienie.

7/ „Tu nie ma sprawiedliwości” - materiał Anny Kality („Uwaga!” TVN); dziennikarka zatrudniła się w domu opieki dla osób z chorobą Alzheimera w Trzciance pod Warszawą, by pokazać, jakim torturom poddaje się tam pensjonariuszy.

Kategoria PUBLICYSTYKA

1/ „Księga dżungli, czyli klasa średnia patrzy w dół” - tekst Karoliny Lewestam („Dziennik Gazeta Prawna”) o tym, jak mylne pojęcie o biedzie ma polska klasa średnia. CZYTAJ WIĘCEJ>>>>

2/ „Pany czy chamy” - tekst Grzegorza Szymanika („Duży Format - Gazeta Wyborcza”), w którym autor analizuje, jak wiele zachowań Polaków wskazuje na pozostałości po pańszczyźnie i tradycji folwarku.

3/ „Klasa średnia z łaski PiS” - tekst Michała Szułdrzyńskiego („Rzeczpospolita”), w którym autor wyjaśnia, że budowa nowej klasy średniej jest zabiegiem celowym, bo ma się ona stać zapleczem na długie lata gwarantującym poparcie Prawu i Sprawiedliwości.

4/ „Europa. Wyznanie wiary” - tekst Michała Okońskiego („Tygodnik Powszechny”) o tym, że Euro 2016 we Francji to święto, ponieważ właśnie wtedy wygrywa Europa otwarta i wielokulturowa.

5/ „Uległość” - Ewa Wilk („Polityka”) przedstawia Jarosława Kaczyńskiego jako sprawnego guru, utalentowanego budowniczego własnej charyzmy.

6/ „11 tygodni, a jednak człowiek” - tekst Andrzeja Gajcego („Rzeczpospolita”), który w cieniu Czarnego Protestu każe czytelnikowi raz jeszcze rozważyć, kiedy płód staje się człowiekiem.

7/ „Lichwa” - odcinek programu „Państwo w państwie” (Polsat) autorstwa Małgorzaty Mikulskiej-Rembek, Małgorzaty Cecherz, Anny Oblickiej i Przemysława Talkowskiego pokazujący działalność zorganizowanych grup, które udzielają pożyczek lichwiarskich, by dzięki temu móc przejmować nieruchomości za ułamek ich wartości.

Kategoria REPORTAŻ PRASOWY

1/ „To nie wasza rodzina” - reportaż Stanisława Zasady („Tygodnik Powszechny”) o pociągu widmie, który z Czech przywiózł do Rawicza prawie setkę niemieckich niemowlaków. Niewiele z nich poznało prawdziwych rodziców.

2/ „Dobry wieczór, morderco. Policjanci z Archiwum X wyjaśnili zbrodnię sprzed 22 lat” - reportaż Olgi Bierut („Duży Format - Gazeta Wyborcza”) opowiadający, jak najlepsi policjanci znajdują sprawców niewyjaśnionych morderstw sprzed lat.

3/ Cykl „Zatoka świń” - Bożena Aksamit i Piotr Głuchowski („Duży Format - Gazeta Wyborcza”) opisują, jak samobójcza śmierć 15-letniej Anaid spowodowała, że na jaw wyszła działalność Krystiana W. i seksskandal w Sopocie.

4/ „Takie jest życie, córuchna” - reportaż Edyty Gietki („Polityka”) o siostrze przez lata gwałconej przez brata, której - gdy doniosła w końcu o tym policji - wyrzekli się matka i ojciec.

5/ „Wygumkowana” - reportaż Małgorzaty I. Niemczyńskiej („Duży Format - Gazeta Wyborcza”) o Ewie Ossowskiej, zbyt ładnej i młodej, by mogła przejść do historii jako walcząca u boku robotników Stoczni Gdańskiej w 1980 roku.

6/ „Wojny Galiny” - reportaż Anny Śmigulec („Duży Format - Gazeta Wyborcza”) opowiadający, jak Ukrainka o polskich korzeniach jest wyrzucana z Polski wraz z adoptowanymi na Krymie dziećmi, ponieważ nasz urząd znalazł w jej paszporcie wizę do Anglii.

7/ „Dziary narodowe” - Konrad Oprzędek („Duży Format - Gazeta Wyborcza”) opowiada, co myślą o Polsce i o sobie młodzi płci obojga, właściciele tatuaży patriotycznych.

Kategoria REPORTAŻ RADIOWY

1/ „Wymyśliłam sobie” - reportaż Katarzyny Błaszczyk (Program I Polskiego Radia) o Agnieszce, która przeżyła śmierć pierwszego dziecka i traumatyczny poród drugiego, co było motywacją do podjęcia pracy wolontariuszki w hospicjum.

2/ „Jazydzi” - reportaż Agnieszki Lichnerowicz (Tok FM) o sytuacji w irackim mieście Sindżar, w którym w 2014 roku podczas ataku bojowników Państwa Islamskiego doszło do ludobójstwa na jazydach.

3/ „Ja, mamusia i pies” - reportaż Małgorzaty Nabel-Dybaś (Polskie Radio Zachód) o Klaudii, która jest taka sama jak wszyscy, oprócz tego, że nie widzi.

4/ „Śmieszno i straszno” - reportaż Beaty Kwiatkowskiej i Olgi Mickiewicz-Adamowicz (Program I Polskiego Radia), tragikomiczna opowieść o najbardziej zadłużonej w Polsce gminie Ostrowice, stojącej na skraju bankructwa z powodu działań wójta, który pożyczał na inwestycje w parabankach.

5/ „Profesor doktor rektor” - reportaż Bartosza Panka (Program II Polskiego Radia), sylwetka rektora Alfreda Jahna, którego postawa w 1968 roku uratowała wrocławskich studentów od starć z milicją i aresztowań.

6/ „Skazani na siebie” - reportaż Alicji Kulik (Polskie Radio Olsztyn) o tym, jak po marszu KOD w Olsztynie pracownik jednego z pubów odmówił wpuszczenia do środka ludzi, których poglądy mu nie odpowiadają.

Kategoria REPORTAŻ TELEWIZYJNY

1/ „Droga przez piekło” - reportaż Wojciecha Bojanowskiego (TVN 24) zrobiony na odcinku autostrady w Calais, gdzie od ponad dwóch lat zdeterminowani imigranci, chcąc się dostać do Wielkiej Brytanii, napadają na jadące w stronę granicy ciężarówki.

2/ Cykl: „Radny kpi z prawa” - reportaż Artura Borzęckiego („Interwencja” Polsat) o radnym gminy Wołczyn, który mimo wymierzanych mu kar wciąż atakuje i zastrasza mieszkańców.

3/ „Kierunek Budapeszt” - reportaż Cypriana Jopka („Czarno na białym” TVN 24) pokazujący, jak zmieniły się Węgry w ciągu sześciu lat rządów Viktora Orbána i czy taka przyszłość czeka Polskę.

4/ „Staruszkowo” - reportaż Joanny Frydrych („Magazyn Ekspresu Reporterów” TVP 2) o pani Krystynie prowadzącej w Karpaczu dom dla starych i chorych psów.

5/ „Niepełnosprawni?” - reportaż Aliny Suworow („Magazyn Ekspresu Reporterów” TVP 2) o tym, jak prezydent Zielonej Góry i jego urzędnik załatwiają sobie orzeczenia o niepełnosprawności, by móc korzystać z udogodnień dla niepełnosprawnych.

6/ „Hejt, który niszczy życie” - reportaż Endy'ego Gęsiny-Torresa („Superwizjer” TVN) o youtuberach, którzy budują swoją popularność na obrażaniu i poniżaniu innych, wychowując armię hejterów.

7/ „Żar” - reportaż Andrzeja Buchowskiego (TVP 3 Opole) pokazujący niesamowitą Kobiecą Drużynę Pożarniczą z OSP Żelazna, która jako jedyna w kraju zdobyła potrójne wicemistrzostwo Polski i kilkakrotnie mistrzostwo województwa w zawodach sportowo-pożarniczych.

Kategoria WYWIAD

1/ „Naród między chrztem a bierzmowaniem” - wywiad Błażeja Strzelczyka („Tygodnik Powszechny”) z dominikaninem o. Ludwikiem Wiśniewskim o konserwatywnym Kościele, posłuszeństwie duchownych i o. Rydzyku, który mógłby stać się prorokiem zamiast politykiem.

2/ „Rzepliński. Przekraczający granice, wszelkie” - wywiad Tomasza Kwaśniewskiego („Gazeta Wyborcza - Magazyn Świąteczny”) z Andrzejem Rzeplińskim, prezesem Trybunału Konstytucyjnego.

3/ „Szydełko” - rozmowa Anny Dziewit-Meller („Wysokie Obcasy - Gazeta Wyborcza”) z ginekolożką ze Śląska o skutkach podziemia aborcyjnego w latach 50. XX wieku.

4/ „Nienawiść w puszczy” - wywiad Bożeny Aksamit („Duży Format - Gazeta Wyborcza”) z nawróconym myśliwym Zenonem Kruczyńskim.

5/ „Zniesmaczona sympatyczka” - wywiad Rafała Wosia („Polityka”) z Kataryną, która mówi szczerze o trudach samodzielnego myślenia w czasach ideologicznych monobloków.

6/ „Zasady są jasne: wygrała ta partia i morda w kubeł” - wywiad Magdaleny Rigamonti („Dziennik Gazeta Prawna”) z dyrektorem TVP 2 Marcinem Wolskim, w którym dziennikarka wydobywa od niego wszystko, co chce. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

7/ „Ja Piotrusia bardzo chciałam” - wywiad Renaty Grochal („Gazeta Wyborcza - Magazyn Świąteczny”) z matką piłkarza Macieja Szczęsnego, która radzi Jarosławowi Kaczyńskiemu, by nie decydował za kobiety, czy mają rodzić dzieci z chorobą Downa.

Kategoria DZIENNIKARSTWO SPECJALISTYCZNE

1/ „Prawdziwie wrogie przejęcie” - tekst Patryka Słowika („Dziennik Gazeta Prawna”), autor na przykładzie słynnych braci Stajszczaków opisuje, jak wygląda walka o spółkę - w sądzie i poza nim.

2/ „Gar słodkich atomów” - rozmowa Michała Kuźmińskiego („Tygodnik Powszechny”) z materiałoznawcą Markiem Miodownikiem o tym, że każda kuchnia to skład materiałów chemicznych i że każdy z nas zjada część sztućców i garnków.

3/ Cykl historyczny: „Żydówki z Praust. Słabsze szły na spalenie”, „Latające smoki i Umschlagplatz”, „Cenne znalezisko pod Pruszczem” - Bartosz Gondek i Marek Kozłow („Gazeta Wyborcza Trójmiasto”, Wyborcza.trojmiasto.pl) opisują, jakie znaczenie miał Pruszcz Gdański dla Niemców podczas drugiej wojny światowej.

4/ Cykl: „Cygan o Żurku” - Rafał Różak („Głos Wągrowiecki”) przedstawia kulisy powstania konspiracyjnej formacji o zabarwieniu AK-owskim Grupa Leśna „Pogromcy” na terenie powiatu wągrowieckiego, której działalność budziła wiele kontrowersji.

5/ Cykl: „Łowcy frajerów” - internetowy materiał Mateusza Ratajczaka (Wirtualna Polska Money.pl) ujawniający, jak pod nosem Komisji Nadzoru Finansowego działają firmy prowadzące agresywną sprzedaż ryzykownych inwestycji przez telefon.

6/ „Choroba jeszcze nie minęła” - program Tomasza Patory („Superwizjer” TVN), w którym autor pokazał, że w Polsce nadużywane jest prawo do przymusowego kierowania przez sąd na oddziały detencyjne, co narusza podstawowe prawa człowieka.

7/ „Hejt i hajs” - tekst Miry Suchodolskiej („Dziennik Gazeta Prawna”) o grupie youtuberów, którzy z agresji, hejtu, sadyzmu i wulgaryzmów uczynili sobie sposób na życie i zarabianie. CZYTAJ WIĘCEJ>>>