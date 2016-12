W sobotę, gdy w telewizji nadawano wystąpienie szefowej rządu, doszło do zakłóceń. Operator naziemnej infrastruktury firma EmiTel poinformowała w komunikacie, że w dniach 17 i 18 grudnia 2016 r. na 11 spośród 137 obiektów nadających sygnał MUX3 nastąpiły krótkie kilkuminutowe zakłócenia w prawidłowych emisjach spowodowane błędami synchronizacji.

Jak podano w komunikacie, zakłócenia MUX3 miały miejsce na obiektach: RTCN Opole/Chrzelice, RTCN Wrocław/Ślęża, RTON Tarnów, TON Łanięta, RTCN Częstochowa/Wręczyca, RTON Leżajsk, RTCN Dęblin/Ryki, TON Tarnobrzeg, RTCN Przysucha, RTON Kłodzko, RTCN Lublin/Piaski.

Premier w swoim wystąpieniu nawiązała do piątkowych wydarzeń w Sejmie, kiedy to posłowie opozycji zablokowali sejmową mównicę. Była to reakcja na planowane zmiany w zasadach pracy dziennikarzy w parlamencie oraz na wykluczenie z obrad jednego z opozycyjnych posłów. Przed Sejmem doszło do protestu, następnie protesty te były kontynuowane w sobotę i niedzielę.