Jak zaznaczają dziennikarze z Press Clubu, że ustalenia podjęte na poniedziałkowym spotkaniu, nie są respektowane.

- Podczas spotkania jasno wyraziliśmy nasze oczekiwanie przywrócenia dotychczasowych zasad wejścia i pracy dziennikarzy w Sejmie i obowiązywanie tych zasad do czasu zakończenia rozmów na temat ewentualnych zmian. Pan Marszałek zobowiązał się, że nastąpi to najpóźniej 20 grudnia od godziny 10. Pół godziny przed tym terminem, Prezydent RP Andrzej Duda, poinformował publicznie, że "Od 10.00 wstęp dla Dziennikarzy do Sejmu wg. dotychczasowych zasad". Pan Prezydent, podobnie jak my, został wprowadzony w błąd, bowiem 20 grudnia do Sejmu wpuszczani byli tylko dziennikarze ze stałymi akredytacjami, zaś do Senatu także z przepustkami jednorazowymi. Ponadto zamknięta dla mediów była loża prasowa na galerii sali plenarnej – czytamy w liście do marszałka Karczewskiego.

Press Club przypomniał słowa marszałka z środowej konferencji prasowej, że żadne zmiany nie wchodzą w życie, a dziennikarze mogą pracować w Sejmie na zasadach, które obowiązywały do tej pory. - Dziś nie są już wpuszczani żadni dziennikarze na przepustki jednorazowe, w tym np. operatorzy i ekipy telewizyjne, którzy właśnie z takich przepustek najczęściej korzystają. Uprzejmie prosimy Pana Marszałka o pilną interwencję w tej sprawie – kończy swój list Press Club.