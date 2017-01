Mecz polskiej reprezentacji z Portugalią w czasie Euro 2016 był najchętniej oglądanym programem telewizyjnym mijającego roku. Walkę naszych piłkarzy o awans do półfinału Euro 2016 tylko w TVP 1 oglądało 8 mln widzów. Jeśli doliczyć do tego niemal drugie tyle widzów Polsatu i Polsatu Sport, to okaże się, że zmagania na murawie śledziło aż 15,97 mln widzów.

Lista pozycji o największych oglądalnościach została w tym roku zdominowana przez transmisje sportowe na żywo - zauważa Piotr Cudny, ekspert rynku telewizyjnego z Havas Media Group. Z przygotowanego przez Havas specjalnie dla dziennik.pl zestawienia programów, które przyciągnęły w mijającym roku największą widownię, wynika, że w pierwszej dziesiątce znalazło się aż sześć meczów Euro 2016 i dwa mecze eliminacji mistrzostw świata. Poza przegranym dla biało-czerwonych meczem z Portugalią w czołówce znalazły się mecze z Niemcami (7,93 mln), Rumunią (7,63 mln) i Irlandią Północną ( 7 mln).

Bardzo dobra postawa naszych piłkarzy przełożyła się na wysokie wyniki oglądalności meczów reprezentacji Polski. Na fali tego sukcesu sportowego, dobrze oglądane były także mecze eliminacji do mistrzostw świata 2018. Wysokie wyniki oglądalności generowały również mecze reprezentacji Polski w piłce ręcznej mężczyzn, na mistrzostwach Europy - komentuje Cudny.

Sport wypchnął poza podium nawet niepokonany przez lata serialowy hit TVP1, czyli „M, jak miłość”, który wylądował na piątym miejscu, z wynikiem 6,99 mln widzów (wynik odcinka, który przyciągnął w 2016 roku rekordową widownię).

Dopiero na 10 miejscu znalazło się „Ranczo” z wynikiem 6,1 mln widzów. - Jeżeli chodzi o pozycje regularne, to powyższe zestawienie obejmuje tylko po jednej emisji każdej z nich (o najwyższej oglądalności). W przeciwnym razie lista zostałaby zdominowana przez niezawodne pod względem widowni "M jak miłość". Dalsze miejsca zajęły: Ranczo, Teleexpres, Na dobre i na złe, Rolnik szuka żony, Wiadomości oraz Ojciec Mateusz - wylicza Cudny. Wśród innych programów, nie emitowanych cyklicznie, na liście 25 top pozycji pojawił się Jeszce finał Eurowizji 2016.

Stacja Telewizyjna Data Pozycja Programowa AMR% AMR '000 TVP1 6/30/16 Euro 2016 (Polska-Portugalia) 22,67 8 071 TVP1 6/16/16 Euro 2016 (Niemcy-Polska) 22,28 7 934 Polsat 11/11/16 Eliminacje mistrzostw świata (Rumunia-Polska) 21,44 7 633 TVP1 6/12/16 Euro 2016 (Polska-Irlandia Północna) 19,71 7 019 TVP2 2/1/16 M jak miłość 19,63 6 991 TVP1 6/21/16 Euro 2016 (Ukraina-Polska) 18,91 6 735 TVP1 6/25/16 Euro 2016 (Szwajcaria-Polska) 18,47 6 577 Polsat 10/8/16 Eliminacje mistrzostw świata (Polska-Dania) 17,82 6 344 Polsat 10/11/16 Eliminacje mistrzostw świata (Polska-Armenia) 17,74 6 316 TVP1 11/27/16 Ranczo 17,15 6 107 TVP1 1/24/16 Teleexpress 15,61 5 560 TVP2 2/3/16 Na dobre i na złe 14,99 5 339 Polsat 9/4/16 Eliminacje mistrzostw świata (Kazahstan-Polska) 14,81 5 273 TVP1 7/10/16 Finał Euro 2016 (Portugalia-Francja) 14,56 5 184 TVP1 10/23/16 Rolnik szuka żony 14,40 5 129 Polsat 1/27/16 Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej (Polska-Chorwacja) 14,29 5 088 Polsat 1/19/16 Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej (Francja-Polska) 13,99 4 981 Polsat 1/23/16 Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej (Polska-Norwegia) 13,98 4 977 TVP1 1/24/16 Puchar świata w skokach narciarskich Zakopane 13,67 4 869 Polsat 1/25/16 Mistrzostwa Europy w piłce recznej (Polska-Białoruś) 13,57 4 833 TVP1 6/1/16 Mecz towarzyski piłki nożnej (Polska-Holandia) 13,34 4 751 TVP1 1/3/16 Wiadomości 13,11 4 668 Polsat 1/17/16 Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej (Macedonia-Polska) 13,06 4 651 TVP1 3/17/16 Ojciec Mateusz 13,01 4 633 TVP1 5/14/16 Eurowizja 2016 Finał 12,90 4 594

Źródło: AGB Nielsen, 01.01.2016 - 18.12.2016, Tg: All 4+, opracowanie HAVAS MEDIA GROUP

TVN24 awansował o trzy miejsca, TVP Info w dół

W rankingu najchętniej oglądanych pozycji 2016 większość miejsc okupują programy nadawane przez TVP. Ale mimo niezawodnych okrętów flagowych w ramówce oglądalność telewizji publicznej zmalała. Utrata znanych twarzy i nietrafione decyzje programowe przełożyły się na niższe słupki. TVP 1 już nie jest najpopularniejszą w Polsce stacją. Jej miejsce w 2016 roku zajął Polsat.

- Jeśli spojrzymy na udziały czterech największych stacji ogólnopolskich, to wszystkie one traciły rok do roku (w sumie około 2 pp. w grupie widzów powyżej 4 roku życia) Polsat zanotował jednak najmniejsze straty, dzięki czemu wyprzedził TVP1 - mówi Cudny.

Z rankingu najchętniej oglądanych kanałów 2016 roku wynika, że największe przetasowanie dokonało się w przypadku kanałów informacyjnych. TVN24 rok do roku zwiększył swoje udziały o 17 proc. co zaowocowało awansem na piąte miejsce rankingu, zaraz za wielką czwórką. W tym samym czasie TVP Info spadł aż o trzy miejsca.

Wśród stacji tematycznych zyskiwały także: TV6, TTV oraz Puls 2. Na liście top pozycji pojawiła się tylko jedna nowa stacja - Polsat News, zastępując kanał TVP Rozrywka.

Miejsce 2016 Stacja Telewizyjna SHR% Miejsce 2015 Zmiana 1 Polsat 11,45 2 +1 2 TVP1 11,13 1 -1 3 TVN 10,41 3 b.z. 4 TVP2 8,30 4 b.z. 5 TVN24 3,79 8 +3 6 TV4 3,34 7 +1 7 TVN7 3,32 6 -1 8 TVP Info 3,25 5 -3 9 Puls 3,20 9 b.z. 10 Puls 2 1,78 10 b.z. 11 TTV - Twoja Telewizja 1,60 11 b.z. 12 Polsat 2 Info 1,53 12 b.z. 13 TV6 1,49 14 +1 14 TVP Seriale 1,48 13 -1 15 Polsat News 1,10 16 +1

Źródło: AGB Nielsen, 01.01-18.12.2015; 01.01-18.12.2016, Tg: All 4+, opracowanie HAVAS MEDIA GROUP

"Kiepski" znosi złote jaja dla Polsatu

Oglądalność stacji przekłada się na wpływy z reklam. Ranking najbardziej dochodowych programów nie pokrywa się jednak z zestawieniem pozycji, które przyciągnęły rekordową widownię przed telewizory.

Największe sumaryczne przychody reklamowe (wartości cennikowe bez rabatów) wygenerowały siłą rzeczy w zdecydowanej większości te pozycje, które emitowane były regularnie i z dużą częstotliwością - zauważa Cudny.

Niemal 250 tys złotych - wedle cenników, bez uwzględniania rabatów, jakich udzielają nadawcy - zarobił dla Polsatu „Świat według Kiepskich”. Niewiele mniej, bo 238 mln złotych zarobił serial „Pierwsza miłość”. Na podium znalazła się też emitowana w TVP1 prognoza pogody (231 mln zł).

- Poza stałymi elementami ramówek (seriale, programy rozrywkowe, telewizja śniadaniowa i prognoza pogody) w zestawieniu pojawiła się także impreza piłkarska Euro 2016 - zauważa Cudny.

Sportowa impreza była ona w części emitowana w dwóch konkurencyjnych stacjach telewizyjnych - TVP oraz Polsat. W sumie obydwie stacje w związku z jej transmisją (mecze, studio oraz pozostałe programy powiązane z imprezą) zarobiły na reklamach i sponsoringu niemal 160 mln złotych (TVP - 50,88 mln, Polsat 108,3 mln).

L.P. Pozycja Programowa Stacja Telewizyjna Suma telewizyjnych przychodów reklamowych 1 Świat według Kiepskich Polsat 249 989 370 2 Pierwsza miłość Polsat 238 533 127 3 Prognoza pogody TVP1 231 257 913 4 Szpital TVN 220 366 880 5 Dzień dobry TVN TVN 219 538 590 6 Na Wspólnej TVN 185 578 070 7 Prognoza pogody Polsat 176 544 410 8 Ukryta Prawda TVN 173 983 685 9 Kuchenne Rewolucje TVN 162 683 660 10 EURO 2016 TVP/Polsat 159 217 235

Źródło: AGB Nielsen, 01.01.2016 - 18.12.2016, Ratecard, opracowanie Havas Media Group