We wtorek fotoreporter Agencji Informacyjnej Polska Press został wyproszony z sali rozpraw Trybunału Konstytucyjnego. - Decyzją pani prezes (Julii Przyłębskiej-red.) dziennikarze nie mogą wchodzić do niej ze sprzętem nagrywającym – donosi "Polska The Times".

Nie wiadomo na razie jak długo będzie obowiązywał zakaz wprowadzony przez Przyłębską. Przebieg rozpraw można śledzić w transmisji prowadzonej na stronie Trybunału Konstytucyjnego.