Przez ostatnie pół roku Jim Samples nie tylko kierował TVN, ale też szukał odpowiedniego kandydata na stanowisko dyrektora generalnego stacji. Z naszych informacji wynika, że kolejka chętnych była długa. Na rozmowy zaproszono 10 menedżerów, ale ostatecznie żaden z nich nie dostał propozycji kierowania telewizją. Samlples zdecydował, że sam będzie dzierżył stery w firmie.

- To dla mnie wielki zaszczyt móc dalej zarządzać TVN, który bez wątpienia jest jednym z najlepszych nadawców telewizyjnych w całej Europie. Jestem dumny z pracy, którą wykonał zespół w ostatnich sześciu miesiącach. Przed nami szanse na bliższą współpracę i integrację TVN ze Scripps Networks Interactive – mówi Jim Samples, cytowany komunikacie prasowym.

Amerykanin już w lipcu ubiegłego roku zastąpił w fotelu prezesa Markusa Tellenbacha, który kierował TVN przez siedem lat. Spółka nie podała powodów jego odejścia. Zmiana na górze dokonały się dokładnie rok po tym, jak SNI sfinalizował zakup polskiej telewizji.

Nowi właściciele podkreślali, że główne zadania Samplesa to dalsza integracja TVN i Scripps oraz rozszerzenie oferty programów lifestyle’owych. Efekty jego pracy już są widoczne. W styczniu wystartował w Polsce jeden z flagowych kanałów SNI czyli HGTV (Home and Garden TV). Pod skrzydła TVN trafiły też kanały z portfolio Scrippsa już wcześniej obecne na naszym rynku, czyli Food Network i Travel Channel.

Samples to menedżer z ponad 20-letnim doświadczeniem w pracy w mediach. To on odpowiada za międzynarodową ekspansję Scrippsów w Brazylii, w Azji czy w Europie. Zanim trafił do SNI, kilkanaście lat spędził w Turner Broadcasting System, do którego należą CNN czy Cartoon Network. Był m.in. wiceprezesem Cartoon Network Worldwide. To on dał zielone światło dla produkcji wielu popularnych do dziś kreskówek tej stacji. Dzięki niemu wystartował też Adult Swim, czyli dzielący pasmo z Cartoon Network nocny program z kreskówkami dla dorosłych. Samples zrezygnował z fotela wiceprezesa CN po aferze wywołanej niestandardową kampanią promocyjną „Aqua Teen Hunger Force” w 2007 r. Pomysł polegał na zamontowaniu w 10 dużych miastach USA wyświetlaczy z wizerunkami „złych kosmitów z Księżyca”. Niestety mieszkańcy i władze Bostonu na oryginalnej koncepcji się nie poznali. Policja podejrzewała, że to świecące w ciemnościach bomby.

Samples urodził się w Atlancie, mieszka wraz z żoną i dwiema córkami w Knoxville w stanie Tennessee. Od paru miesięcy więcej czasu spędza jednak w Warszawie. Po stolicy jeździ rowerem, uczy się języka polskiego i jak sam przyznaje, uwielbia tradycyjny żurek w chlebie.