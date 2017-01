Dziennikarz Piotr Witwicki napisał na Twitterze, że "Wiadomości" TVP zmieniły pewien istotny szczegół w rozmowie o proteście opozycji w Sejmie z posłem PO Arkadiuszem Myrchą przeprowadzoną przez reportera TVP3. Na oryginalnym kadrze antenie lokalnego kanału poseł na kurtce miał serduszko WOŚP, jednak w głównym wydaniu programu informacyjnego telewizji publicznej logo orkiestry "wycięto". Witwicki tłumaczy, że nie chce powiedzieć, skąd ma ten kadr, bo "zdekonspirowałby swoje źródło".

W tym roku nie zabraknie mi materiałów na zajęcia z "Warsztatu dziennikarza telewizyjnego" na UMK pic.twitter.com/axQGIF8tA3 — Piotr Witwicki (@PiotrWitwicki) 16 stycznia 2017

Jak pokazali inni internauci za pomocą programów graficznych - na piersi posła faktycznie jest inny kontrast kolorów, niż na reszcie kurtki

@PiotrWitwicki natomiast szybkie podrasowanie kolorów faktycznie potwierdza dziwną i jednolitą plamę na nagraniu pic.twitter.com/Qrw9fuvciP — Jakub Gralak (@KubixRevan) 16 stycznia 2017

Głos na Twitterze zabrał też sam poseł. Chciałbym skomentować kolejną inicjatywę TVP, a mianowicie we wczorajszym materiale zostało wygumkowane serduszko - mówi polityk na filmie. Widać, że decydentów ten widok bardzo radzi i to jest dowód ich małostkowości i żenującego postępowania. W kolejnym wpisie dodał, że to efekt "chorej polityki" szefa TVP, Jacka Kurskiego.

TVP może milion razy wymazywać serduszka #wośp w swoich materiałach. I tak będziemy nosić je dumnie! ❤ Precz z propagandą! pic.twitter.com/ENdEcGIeOT — Arkadiusz Myrcha (@ArkadiuszMyrcha) 16 stycznia 2017

Na zarzuty odpowiedział szef TVP. Zdaniem Jacka Kurskiego, to nie publiczna stacja, która - jak napisał - informowała o WOŚP, wycięła serduszko, tylko... Belzebub. To złośliwe nawiązanie do wpadki posła Myrchy w TP Info, gdy wymieniając nazwiska Trzech Króli zamiast Baltazar powiedział "Belzebub"