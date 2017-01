Telewizja Polska nie poświęciła zbyt wiele czasu na swoich antenach 25. finałowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Na poniedziałkowej konferencji prasowej do tej sprawy odniósł się Jerzy Owsiak, szef WOŚP. - Szkoda, że tego nie pokazywaliście - zwrócił się do TVP Info. - Jestem zażenowany, bo to wydarzenie obywatelskie - zauważył.

- Oglądalność na antenach TVN była dwa razy większa, niż w poprzednich latach. Transmisję "światełka do nieba" oglądało 3 mln 800 tys. widzów - poinformował szef WOŚP.