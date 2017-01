"Wyborcza" przypomina, że jeszcze w połowie stycznia, Jacek Kurski, prezes TVP, mówił o "budżecie śmierci" w firmie, którą zarządza.

- Na Woronicza huczy od informacji o ekstrawydatkach nowego prezesa. Mówi się np., że Sylwester w Zakopanem kosztował aż 6 mln zł – donosi "Gazeta Wyborcza".

Doszło też do podwyżki pensji samego prezesa, w wyniku zmian w tzw. przedziałach kominowych. - Do tej pory pensja szefa TVP nie mogła przekraczać ok. 26 tys. zł. Teraz ma mieścić się w granicach ok. 30 – 52 tys. zł. Plus premia, do 50 proc. pensji – informuje "Wyborcza".

Jednak najwięcej wątpliwości na korytarzach TVP budzi przyznanie 50 tys. zł premii Joannie Klimek. Prywatnie to narzeczona prezesa Jacka Kurskiego. Pracowała w TVP od lutego do grudnia zeszłego roku. - Nie tylko Klimek zasłużyła na premie. Według naszych informacji dostało ją także wielu dyrektorów. Ale niższe, ok. kilkunastu tysięcy zł brutto – czytamy w "Wyborczej".

Jak donosi gazeta, TVP odmówiło komentarza na temat premii i zarobków pracowników. Telewizja zasłoniła się ochroną danych osobowych.