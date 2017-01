Kiedy w latach 80. mozolną robotą na sicie i powielaczu staraliśmy się kruszyć mur komunistycznej propagandy, to nie wydawało mi się, że ta praca może być zwieńczona sukcesem - powiedział wicepremier podczas poniedziałkowej gali.

Morawiecki dodał, że dzisiaj tak samo trudno kruszy się mur postkomunizmu. Postkomunizm się nie skończył. My walczymy cały czas z postkomunizmem. Komunizm też się nie skończył 4 czerwca 1989 r. Może formalnie się skończył dwa lata później z wolnymi wyborami, ale postkomunizm trwa - powiedział.

Jak mówił utrudnia to m.in. wprowadzanie zmian gospodarczych. Ale my staramy się zmienić generalnie architekturę i model gospodarczy - podkreślił Morawiecki.

23. Gala Strefy Wolnego Słowa oraz wręczenie nagród Człowieka Roku "Gazety Polskiej" odbyło się na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie.

Nagrody Człowiek Roku "Gazety Polskiej" przyznawane są od 1995 r. W zeszłym roku tytuł ten otrzymał prezes PiS Jarosław Kaczyński (lider PiS został także wyróżniony tym tytułem w 2004 r.).

Premier Szydło uhonorowana Nagrodą Klubów "Gazety Polskiej"

Premier Beata Szydło została uhonorowana Nagrodą Klubów "Gazety Polskiej". Wyróżnienie zostało jej przyznane m.in. za "rozwagę, pracowitość, energię" oraz za "umiejętność stworzenia zespołu", "korzystania z talentów, zdolności i pomysłów innych dla wspólnego celu".

Premier dziękując podczas poniedziałkowej Gali Strefy Wolnego Słowa za nagrodę powiedziała, że jest to nagroda szczególna, gdyż jest efektem dyskusji we wszystkich klubach "Gazety Polskiej".

Odbieram ją jako nagrodę Polaków, nagrodę, którą właśnie obywatele postanawiają dedykować osobie, którą uznają w danym roku za dla nich tą godną wyróżnienia - powiedziała Szydło.

Premier podziękowała wszystkim, którzy wspierali PiS w minionych latach, gdy partia była w opozycji, i gdy - jak mówiła - dzięki wielu spotkaniom udało się stworzyć program, który potem zaprezentowany został w kampaniach prezydenckiej i parlamentarnej 2015 r.

I dzisiaj możemy właśnie zmieniać Polskę dla Polaków, zmieniać Polskę tak, jak życzą sobie tego polskie rodziny - powiedziała szefowa rządu.

Jak mówiła, wierzy, że Polska ma dobrą przyszłość. Polska jest państwem, które dzisiaj jest dla wielu, wielu, ludzi na całym świecie państwem, którego nam zazdroszczą. Jesteśmy bezpieczni, suwerenni, jesteśmy dumnym narodem - mówiła Szydło.

Podkreśliła, że Polacy zbyt długo walczyli o wolność, by łatwo z niej rezygnować. Do tych idei, o których była tutaj mowa, do wizjonerstwa, do prawdy, musimy jeszcze dołożyć wolność. I rząd PiS jest rządem wizjonerskim, rządem prawdy i rządem wolności. Ale nie byłoby rządu PiS gdyby nie wy wszyscy, to jest wasz rząd, to jest rząd Polaków, to jest rząd wszystkich tych ludzi, którzy dzisiaj myślą przede wszystkim o naszym wspólnym domu, o naszej ojczyźnie, o Polsce - powiedziała premier do zebranych.

Zapewniła, że będzie robione wszystko, by "ta idea wolności i prawdy, łączyła się we wspaniałą wizję rozwoju i przyszłości Polski i polskich rodzin".

Wiceszef Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej Sławomir Cenckiewicz otrzymał w poniedziałek Nagrodę im. Grzegorza I Wielkiego - za pokazywanie opinii publicznej "czym naprawdę był komunistyczny twór o nazwie PRL".

Wyróżnienie przyznawane przez miesięcznik "Nowe Państwo" i Kluby "Gazety Polskiej"