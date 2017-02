Showmax poza szeroką ofertą międzynarodowych filmów i seriali, zamierza przywiązać do siebie widza polską produkcją. Już teraz na platformie będzie można oglądać kolejne odsłony satyrycznego cyklu Roberta Górskiego „Ucho prezesa”. Kolejne odcinki będą miały premierę w czwartkowe wieczory w Showmax, w następujący po nich poniedziałek będą zaś dostępne w serwisie YouTube. Na razie zaplanowano 20 nowych epizodów.

Swoją obecność na polskim rynku nowa platforma zaanonsowała produkcją „Czerwony punkt” z Ewanem McGregorem, wyreżyserowaną przez Patryka Vegę. Kilkunastominutowa etiuda filmowa to nie tylko promocja, ale i zapowiedź intensywnej współpracy z polskimi reżyserami nad rodzimą ofertą dostosowaną do polskiego widza. Poza Patrykiem Vegą, który pracuje dla Showmax nad trzema serialami, kolejnym reżyserem współpracującym z serwisem będzie Wojciech Smarzowski.

Rodzimi artyści wystąpią również w roli ekspertów, polecających użytkownikom najlepsze ich zdaniem produkcje. W ramach współpracy z lokalnymi partnerami Showmax podpisał również umowę z dystrybutorem filmowym Kino Świat.

Showmax chce konkurować z największymi rywalami, czyli Netflixem, HBO GO i VOD Player również ceną. Miesięczna opłata za korzystanie z platformy wynosi 19 zł. Każdy użytkownik może wypróbować nową platformę w ramach 14-dniowego okresu próbnego.

Jak zapowiedział Maciej Sojka, Dyrektor Zarządzający ShowMax CEE, ambicją Showmaxa jest także walka z pirackimi serwisami streamingowymi:

Uważamy, że pirat to źle obsłużony klient - dlatego w odpowiedzi na potrzeby widzów chcemy zaoferować dobrą rozrywkę w cenie przystosowanej do rynku. Wkrótce chcemy również stać się producentem światowej klasy polskich seriali i filmów na pełen etat. Uważamy, że we współpracy z lokalnymi, świetnymi twórcami będzie to wkrótce możliwe.

Do serialowo-filmowej oferty można mieć dostęp przez internet na komputerze, telewizorze, tablecie czy telefonie. Dostępna jest również funkcja Ściągnij, dzięki której można legalnie pobierać dowolne tytuły i odtworzyć je bez konieczności połączenia z internetem na urządzeniach mobilnych.

Showmax jest częścią globalnej grupy Naspers, jednego z największych inwestorów w internet, technologię i rozrywkę na świecie, w Polsce m.in. właściciela portalu OLX. ShowMax został założony w 2015 roku w RPA. Polska jest pierwszym rynkiem w Europie, gdzie powstał lokalnie zaprojektowany serwis.