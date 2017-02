Barbara Stanisławczyk-Żyła w czwartek ponownie została prezesem Polskiego Radia - zdecydowała tak RMN po przeprowadzonym konkursie. Stanisławczyk -Żyła objęła funkcję prezesa PR w styczniu ub.r., gdy została powołana przez ówczesnego szefa MSP Dawida Jackiewicza. Czabański powiedział w sobotę PAP, że Stanisławczyk-Żyła składając rezygnację z funkcji prezesa Polskiego Radia nie podała powodów swojej decyzji. Jak dodał złożyła rezygnację odłożoną w czasie, tj. z dniem 31 marca br.

Jest to dla mnie niemiłe zaskoczenie, oraz jest to sprzeczne z jej deklaracjami, które Stanisławczyk złożyła przed Radą Mediów Narodowych oraz publicznie na antenach Polskiego Radia, mówiąc o tym, że będzie kontynuować misję, że liczy na dobrą współpracę z nowym członkiem zarządu - powiedział Czabański.

W zaistniałej sytuacji - dodał - Rada będzie szukać nowego prezesa PR, ale jeszcze nie wiadomo w jaki sposób się to odbędzie. Członkowie Rady dopiero dowiedzieli się o tej rezygnacji i się zastanawiają; będziemy debatować co w tej sytuacji będziemy robić - powiedział Czabański.

Poinformował, że wstępnie najbliższe posiedzenie RMN zaplanowane jest na 2 marca i do tego czasu członkowie Rady mają się zastanowić nad sposobem wyboru nowego prezesa Radia. "Na pewno najpóźniej 31 marca zostanie powołany nowy prezes Polskiego Radia, który od kwietnia przejmie swoje obowiązki” - powiedział Czabański.

Jak mówił, w rachubę wchodzi rozpisanie nowego konkursu, ale - jak stwierdził - byłoby to zbędny trud. Konkurs był niedawno rozpisany, kto był chętny na to stanowisko mógł się zgłosić - powiedział Czabański. Rada nie jest niczym ograniczona i może sięgnąć po osoby z tego przeglądu, ale również do osób, które nie brały udziału w tym konkursie. Tutaj możliwe są różne rozwiązania- stwierdził szef RMN. Rada może powołać każdego, niezależnie od tego czy startował w konkursie, tutaj nie ma żadnych przeciwwskazań - dodał.

Przychylałbym się do tego, aby nowego konkursu nie rozpisywać tylko, aby Rada skorzystała ze swoich ustawowych uprawnień i po prostu powołała nowego prezesa zarządu Polskiego Radia - podsumował