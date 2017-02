Trzeba zdać sobie sprawę, że jest to decyzja o charakterze strategicznym, tutaj nie ma na co czekać – tłumaczy w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl posłanka Barbara Bubula, która bierze udział w pracach nad poselskim projektem ustawy mającej posłużyć do odebrania gazet z rąk zagranicznych wydawców działających w Polsce. Co ważne, powstaje również drugi, równoległy projekt podobnej ustawy w ministerstwie kultury, jednak zdaniem parlamentarzystki PiS nie będą się one wykluczały, a raczej uzupełniały.

Bubula nie chce jednak zdradzać szczegółów strategii Prawa i Sprawiedliwości na upaństwowienie tytułów prasowych. Być może będzie polegać na przymusowej ustawowej dekoncentracji mediów.

Rozważane są różne warianty, nie chcę i nie mogę o tym mówić bliżej. Ale podkreślam, że jeśli trzeba, znajdzie się sposób na rozbijanie monopolu zagranicznych grup medialnych, na przykład na odbieranie im gazet – podsumowuje posłanka PiS.

Według informacji portal wirtualnemedia.pl, pierwszym etapem repolonizacji byłoby przejęcie przez państwowe firmy spółki Polska Press Grupa, wydawcy dziennika „Polska The Times” oraz szeregu regionalnych, mniejszych dzienników, jak „Gazeta Krakowska”, „Gazeta Lubuska”, „Dziennik Bałtycki”, „Głos Wielkopolski”, „Kurier Poranny”, „Nowa Trybuna Opolska” czy „Express Ilustrowany”.