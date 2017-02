Program "Krzywe zwierciadło" został wyemitowany przez "Superstację" we wtorek. Prowadzący program Jakub Wątły rozmawiał w nim z pisarzem Tomaszem Jastrunem. "Co pan myśli, zasugeruję w sumie odpowiedź, ale niech będzie, bo to taki program jest, że niby ma być tak pseudozabawnie, co pan myśli o tych brudnych, śmierdzących gnidach, które nazywają się dziennikarzami, a firmują ten rynsztok w telewizji publicznej" - pytał Wątły.

Jastrun odpowiedział: "Jakoś nie ma tak dużo we mnie gniewu, chociaż trochę jest, ale jest dużo współczucia. To znaczy ja uważam, że trudno o coś bardziej podłego niż nakłaniać ludzi do podłości, czyli obwiniam głównie szefów".

"Ale część z tych gnid, kończąc tę część programu, twierdzi, że mają swoje pięć minut w tej chwili. Nigdy nie chciałbym, i pewnie państwo też nie chcielibyście przeżywać pięciu minut, podczas których pijecie albo jecie odchody, co dzieje się wśród prawie wszystkich tak zwanych dziennikarzy telewizji publicznej" - dodał prowadzący program "Krzywe Zwierciadło".

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w oświadczeniu zamieszczonym na stronie internetowej wyraziła zdecydowany sprzeciw wobec treści propagowanych w programie „Krzywe zwierciadło”, wyemitowanym przez "Superstację" 14 lutego.

KRRiT zaznaczyła, że wypowiedzi Wątłego w rozmowie z Jastrunem skierowane pod adresem dziennikarzy TVP były pełne agresji i nienawiści.

"Były one próbą poniżenia, napiętnowania ich w oczach opinii publicznej, budowały fatalny obraz ich zawodowych działań i kompetencji oraz prowadziły do pogłębienia podziałów społecznych" - dodała KRRiT.

Według KRRiT styl krytyki Wątłego wykroczył poza wszelkie "przyjęte powszechnie standardy życia publicznego".

"Żadnym mediom w obszarze prawnym RP nie wolno wykorzystywać języka nienawiści i agresji w sporze publicznym, również w sytuacji najostrzejszej nawet krytyki" - podkreśliła KRRiT w oświadczeniu.

KRRiT poinformowała również, że po otrzymaniu stanowiska "Superstacji", podda odrębnej analizie kwestie dotyczące naruszenia przez stację norm ustawowych.

Pod oświadczeniem podpisał się przewodniczący KRRiT Witold Kołodziejski.

TVP w oświadczeniu przesłanym PAP w ubiegłym tygodniu uznała wypowiedzi Jakuba Wątłego i Tomasza Jastruna we wspomnianym programie "Krzywe zwierciadło” za przykład "mowy nienawiści", która godzi w dobre imię dziennikarzy Telewizji Polskiej. TVP podjęła działania prawne w tej sprawie.

Natomiast prezes "Superstacji" Adam Stefanik odnosząc się do oświadczenia TVP stwierdził, że poglądy i słowa, które padły w tym programie nie są stanowiskiem jego stacji.

Wypowiedzi Jakuba Wątłego i Tomasza Jastruna skrytykowało również Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, które w liście otwartym do przewodniczącego rady nadzorczej Telewizji Polsat (do której należy "Superstacja") Zygmunta Solorza-Żaka uznało program z udziałem Wątłego i Jastruna za przykład "mowy nienawiści".

Również Stowarzyszenie Dziennikarzy RP uznało wypowiedzi Wątłego i Jastruna za "szczyt wulgarności" i przykład mowy nienawiści.