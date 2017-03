Jak poinformowała we wtorek dyrektor zarządzająca YouTube Susan Wojcicki, usługa będzie płatna, a jej koszt wyniesie 35 dolarów miesięcznie. Programy będzie można oglądać i nagrywać na wszystkich urządzeniach podłączonych do internetu, a więc na tabletach, telefonach i telewizorach. Wiadomo, że nie będą udostępniane takie kanały jak HBO, CNN czy AMC. Według wstępnych informacji usługa nie będzie też oferowana poza Stanami Zjednoczonymi.

Na razie YouTube TV transmitować będzie jedynie programy amerykańskich stacji telewizyjnych, ale w przyszłości usługa ma być rozszerzona o telewizje innych krajów.

"Usługa adresowana jest do tych, którzy chcą oglądać to co chcą, kiedy chcą i w sposób, jaki chcą" - powiedziała Wojcicki na konferencji prasowej w Los Angeles. Serwis ma ruszyć na wiosnę br.

YouTube TV będzie musiała jednak zmierzyć się z silną konkurencją sieci oferujących podobne usługi, takich jak Sling TV, Direct TV Now i PlayStation Vue.