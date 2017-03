Robert Makłowicz podał, że TVP odstąpiła od umowy na realizację jego programów, przy czym o tej decyzji miała go powiadomić listownie. Wcześniej Makłowicz postawił nadawcy ultimatum - żądał usunięcia go z klipu w ciągu trzech dni.

W rozmowie z Gazeta.pl, kucharz wspomniał o twórczyni spotu promocyjnego. Ewa Święcińska, bo to o niej mowa - zdaniem dziennikarza - "raczej nie zajmuje się marketingiem, tylko działalnością polityczną". Święcińska jest reżyserką filmu "Pucz" i współtwórczynią "Smoleńska".

Ta na jego wypowiedź zareagowała na Twitterze. We wpisie zarzuciła Makłowiczowi, że na planie obrażał m.in. prezenterkę "Wiadomości" Danutę Holecką i szefową ww. redakcji Marzenę Paczuską. "Naśmiewał się też z wypadku p. Premier" – napisała też Świecińska.

W innym z wpisów dodała, że program Makłowicza był nierentowny, a w kolejnym zamieściła link do filmu żartującego z dziennikarza.

Ciekawe info o oglądalności programu p.Maklowicza. "Formuła się wyczerpała"

Wpisy reżyserki zostały podane m.in. przez oficjalne konto redakcji "Wiadomości" i Krzysztof Ziemca.

Na reakcję Makłowicza nie trzeba było długo czekać. - Jest to czysta nieprawda – mówił w rozmowie z Wirtualne Media. - Miałbym się śmiać z wypadku pani premier? Nie rozumiem w ogóle, o co chodzi. (...) Jeśliby tak było, to ta pani niezłomna obrończyni zasad moralnych nie zwróciła mi wtedy uwagi, tylko robi to teraz? To kompletny absurd.