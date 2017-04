Telewizja przekonuje, że wystarczy, by Poczta Polska uzyskała dostęp do Centralnej Ewidencji Pojazdów (na podobnych zasadach jak obecnie organy podatkowe). Dane z rejestrów CEP pozwoliłyby jej ściągać abonamentowe należności od właścicieli aut, którzy nie zarejestrowali do tej pory żadnego radioodbiornika albo telewizora.