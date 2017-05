"Aby poprawić pobór abonamentu zaproponowano włączenie dostawców usług płatnej telewizji do procesów rejestracji odbiorników oraz identyfikacji podmiotów, które muszą płacić abonament" - wskazało Centrum Informacyjne Rządu.

Zgodnie z projektem dostawcy tych usług będą mogli odbierać od swoich klientów zgłoszenia rejestracyjne odbiorników oraz przekazywać je operatorowi wyznaczonemu, pobierającemu opłaty abonamentowe, czyli Poczcie Polskiej.

"Dostawcy tych usług będą także musieli przekazywać Poczcie Polskiej informacje o wszystkich zawieranych umowach. Poczta Polska miałaby przy tym prawo żądania informacji od dostawców usług telewizji płatnej o poszczególnych klientach korzystających z tych usług" - czytamy w komunikacie CIR. Jak zapewniono, dane osobowe podmiotów, które muszą płacić abonament, byłyby odpowiednio zabezpieczone, zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych.

CIR zaznaczył, że w proponowanych przepisach zaproponowano także łatwiejszą rejestrację odbiorników przez osoby korzystające z usług płatnej telewizji. Odbiorcy tych usług będą mieli możliwość zarejestrowania odbiornika za pośrednictwem dostawcy usług płatnej telewizji. "Przy zawarciu umowy dostawca usług telewizji płatnej musiałby przekazać klientowi informację o obowiązku zarejestrowania odbiornika oraz uregulowania opłat abonamentowych" - wskazano.

"Klient byłby też poinformowany, że niektóre jego dane osobowe zostaną przekazane Poczcie Polskiej" - dodano.

CIR poinformował, że zgodnie z propozycją dostawcy płatnej telewizji przekażą także jednorazowo Poczcie Polskiej informację o dotychczasowych swoich odbiorcach oraz podadzą swoim klientom komunikat, że umowa o dostarczenie płatnej telewizji łączy się z posiadaniem odbiornika telewizyjnego, który podlega obowiązkowej rejestracji. "Dostawcy usług telewizji płatnej będą musieli również poinformować swoich klientów w komunikacie, że przekażą ich niektóre dane osobowe Poczcie Polskiej" - doprecyzowano.

Projekt zakłada ponadto, że wszystkie czynności związane z rejestracją odbiorników, poborem opłat, kontrolą abonamentową i weryfikowaniem zwolnień będą nadal realizowane przez Pocztę Polską. "Dostawca płatnej telewizji będzie jedynie pośredniczył, o ile tak zdecyduje klient, w procedurze zgłoszenia odbiornika do rejestracji oraz udzielał informacji niezbędnych do identyfikacji podmiotu obowiązanego do wnoszenia opłat abonamentowych" - napisano w komunikacie CIR.

"Brak dokonania rejestracji za pośrednictwem dostawcy usług płatnej telewizji nie będzie wpływał na ważność umowy o dostarczanie tej telewizji, ani na sposób świadczenia usług przez dostawcę. Osoba, która nie zarejestruje odbiornika (w placówce Poczty Polskiej lub za pośrednictwem dostawcy) będzie – tak jak dotychczas – podlegała opłacie za używanie niezarejestrowanego odbiornika w wysokości 30-krotności opłaty abonamentowej" - czytamy w komunikacie.

Propozycja przyjęta przez rząd przewiduje też odpłatność za wszystkie obowiązki nakładane na dostawców telewizji płatnej, które będą tworzyły koszty po ich stronie. Wysokość rekompensaty określi w rozporządzeniu Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

Zgodnie z projektem przyjętym przez rząd nowe przepisy miałyby wejść w życie po upływie miesiąca od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

CIR w środowym komunikacie zwrócił uwagę, że obecnie, mimo istniejącego obowiązku płacenia abonamentu od posiadanych odbiorników radiowych i telewizyjnych, jedynie niewielka część gospodarstw domowych i przedsiębiorców (odpowiednio: ok. 13 proc. i ok. 12 proc.) płaci abonament. "W efekcie, działalność misyjna radiofonii publicznej finansowana jest w ok. 60-80 proc. z abonamentu, zaś koszty misji TVP (w latach 2014-2015) – jedynie w ok. 30 proc." - podał CIR.

W efekcie nakłady na media publiczne w Polsce są na najniższym poziomie w całej Unii Europejskiej. Ponadto Polska ma największy wśród krajów europejskich ubytek w poborze opłat abonamentowych.

"Od 1994 r. notowany jest stały spadek liczby zarejestrowanych abonentów RTV: w 1993 r. było ich 10,9 mln, w tym niespełna 1,2 mln zwolnionych z wnoszenia opłat, natomiast w 2015 r. zarejestrowanych abonentów było 6,9 mln, w tym 3,17 mln zwolnionych" - napisano w komunikacie. Tymczasem w Polsce - jak podkreślono - jest ok. 13,6 mln gospodarstw domowych.

CIR przytoczył też dane GUS, z których wynika, że w ok. 97 proc. gospodarstw domowych znajdują się odbiorniki telewizyjne. "Około 66 proc. gospodarstw domowych korzysta z usług dostawców telewizji płatnej, w tym operatorów sieci kablowych, satelitarnych platform cyfrowych, itd." - dodano w komunikacie.