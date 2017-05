Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji utrzymała także zniżki za uiszczanie opłat abonamentowych z góry. Opłata za dwa miesiące z góry w 2018 r. za radio wyniesie 13,60 zł; za trzy miesiące z góry - 20,15 zł; za sześć miesięcy z góry - 39,90 zł; za rok z góry - 75,60 zł. Uiszczając opłatę za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego za dwa miesiące z góry zapłacimy w przyszłym roku 44,05 zł; za trzy miesiące z góry - 65,35 zł; za sześć miesięcy z góry - 129,40 zł; za rok z góry - 245,15 zł.

W 2016 roku wpływy z abonamentu radiowo-telewizyjnego wyniosły 749,9 mln zł. Zapłaciło go 1,12 mln spośród 3,2 mln uprawnionych do tego gospodarstw domowych. 365,5 mln zł otrzymała Telewizja Polska, 185,9 mln zł - Polskie Radio, a 170,6 mln zł - publiczne stacje regionalne. Według ustawy abonamentowej opłatę abonamentową uiszcza się z góry do 25. dnia miesiąca, za który opłata jest należna.

W środę rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy abonamentowej. Jej celem jest poprawa skuteczności poboru abonamentu. Zaproponowano włączenie dostawców usług płatnej telewizji do procesów rejestracji odbiorników oraz identyfikacji podmiotów, które muszą płacić abonament. Zgodnie z projektem dostawcy tych usług będą mogli odbierać od swoich klientów zgłoszenia rejestracyjne odbiorników oraz przekazywać je operatorowi wyznaczonemu, pobierającemu opłaty abonamentowe, czyli Poczcie Polskiej.

Dostawcy tych usług będą także musieli przekazywać Poczcie Polskiej informacje o wszystkich zawieranych umowach. Poczta Polska miałaby przy tym prawo żądania informacji od dostawców usług telewizji płatnej o poszczególnych klientach korzystających z tych usług.