W dokumencie przypomniano uzgodnione jeszcze 24 maja 2016 r. wytyczne dla izb administracji skarbowej co do standardów zamówień publicznych. Wynika z nich, że nie powinny one (a także podległe im urzędy skarbowe) zamawiać prenumeraty prasy lokalnej, "Pulsu Biznesu", tygodników: "Wprost", "Polityki" i "Newsweek Polska", a także dwumiesięcznika "Press".

Jaką prasę można prenumerować / Inne

Jednocześnie prenumerata "Rzeczpospolitej" i "Dziennika Gazety Prawnej" jest ograniczona do wersji standard (w przypadku DGP - bez dodatków książkowych).

Minister finansów w rozmowie z RMF FM odniósł się do informacji dziennik.pl. Zapowiedział, że zamierza się szybko przyjrzeć sprawie. Przyznał, że problem widzi nieco inaczej. - Powinniśmy przechodzić na e-prenumeratę, a wszyscy urzędnicy - dyrektorzy czy pracownicy biura, takiego czy innego - powinni korzystać z tej i wyłącznie z tej prasy, która jest im potrzebna do pracy. Przecież w pracy jesteśmy po to, żeby pracować. Nie czytać gazetki, tylko korzystać z tych gazet - zadeklarował Mateusz Morawiecki. - Gazety, media pełnią niezwykle ważną funkcję, która pozwala rozpoznawać słabości, patrzyć na ręce władzy i to jest bardzo ważne. Dlatego ja zamierzam szybciutko się przypatrzeć temu, jeśli są jakieś tego typu listy czy okólniki. Chciałbym, żeby wszyscy w ministerstwach podległych mi korzystali z tego typu mediów i prasy, która jest im potrzebna do pracy, i chciałbym, żeby to była e-prenumerata - dodał.