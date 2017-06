Tego dnia SA oddalił apelację wydawcy "wSieci" i redaktora naczelnego tygodnika Jacka Karnowskiego od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, który w 2015 r. częściowo uwzględnił pozew Lisa wobec nich. Zarazem SA oddalił też apelację powoda, który wnosił o uznanie całego pozwu.

Mocą prawomocnego wyroku pozwani mają przeprosić powoda i wpłacić 20 tys. zł na cel społeczny. Mogą oni jeszcze złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego, choć nie wstrzymuje to wykonania wyroku.

Przyczyną procesu była okładka z października 2013 roku, na której Lisa przedstawiono w mundurze stylizowanym na nazistowski, w czapce z "trupią główką" oraz zakrwawionym różańcem w ręku i podpisem: "Prawie jak Goebbels". Nad okładką był tekst: "Nagonka na Kościół. Czy zatrzymają się dopiero, jak zaczną ginąć księża". Była to ilustracja artykułu "wSieci" o tekstach "Newsweeka" ostro krytykujących Kościół i księży, m.in. w kwestii pedofilii.

Tomasz Lis na okładce "wSieci" / Inne

W pozwie Lis chciał od pozwanych za naruszenie swych dóbr osobistych przeprosin w ich piśmie oraz w licznych mediach internetowych, a także wpłaty przez nich 250 tys. zł na Caritas.

W 2015 r. orzekający w I instancji stołeczny sąd okręgowy w znacznej części uwzględnił pozew, uznając że doszło do bezprawnego naruszenia dobrego imienia i czci powoda. SO ocenił, że wartością wyższą niż swoboda wypowiedzi jest w tym przypadku ochrona dóbr osobistych. Zarazem SO uznał, że pozwani mają wpłacić jedynie 20 tys. zł na Caritas, a przeprosiny ograniczył tylko do "wSieci" oraz strony internetowej tygodnika.

Apelowały obie strony. Powód chciał uwzględniania reszty zarzutów pozwu; pozwani - jego całkowitego oddalenia.

Pełnomocnik pozwanych mec. Dariusz Pluta mówił w SA, że okładka - której nie można odbierać dosłownie - była "protestem przeciw grupowej infamii" wobec księży ze strony powoda, a nie zrównywaniem powoda z esesmanem. "Nie jest tak, że mamy do czynienia z niewinnym redaktorem naczelnym" – mówił mec. Pluta. Powołał się na opinię ks. Kazimierza Sowy, że przekaz medialny powoda nt. Kościoła był chamski i zmanipulowany - bo przedstawiał księży jako pedofilów, homoseksualistów krzywdzących kobiety i dzieci, a także jako złodziei. "To powód świadomie przekroczył granice debaty publicznej" - dowodził.

Ten wizerunek powoda był szeroko rozpowszechniany w internecie - przekonywała mec. Anna Cichońska, pełnomocnik powoda. Kwestionując słowa mec. Pluty, by nie odbierać okładki dosłownie, mówiła że wielu internautów tak właśnie czyniło, a wielu pisało jego nazwisko jako "LiSS". Według mec. Cichońskiej, powoda zaatakowano dlatego, że podjął "niewygodny problem pedofili w Kościele", a artykułów "N" na ten temat nie można uważać za atak na Kościół.

SA uznał obie apelacje za niezasadne i podzielił stanowisko SO, że granice swobody wypowiedzi, szerokie w demokratycznym państwie, zostały tu przekroczone. "Wywód pozwanych razi ahistorycznością" – mówił w uzasadnianiu wyroku sędzia Jacek Sadomski. "Goebbels był nie tylko manipulatorem i propagandystą, ale zbrodniarzem kierującym totalitarnym reżymem, odpowiedzialnym za śmierć milionów ludzi" – dodał. "Tu forma ekspresji poszła za daleko" – zaznaczył.

Według SA nie może być tak, że jeśli wiele mediów podawało informacje o okładce, to przeprosiny mają się ukazać także w tych mediach. Zdaniem SA, nakaz wpłaty 250 tys. groziłby "efektem mrożącym".

Mec. Pluta powiedział PAP, że decyzja o ewentualnej skardze kasacyjnej zapadnie po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem. Podkreślił, że "SA nie zmienił uznania SO, że przekaz medialny powoda był skandalem". "Tu nie ma wygranych i przegranych" - dodał.

"Ten przekaz nie został tak oceniony przez sąd" – replikowała mec. Cichońska, która powiedział PAP, że nie będzie rekomendować powodowi skargi kasacyjnej.