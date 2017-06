Jak dowiedziała się PAP posiedzenie Rady zaplanowano na czwartek na godz. 12. Wśród tematów, którymi zajmą się jej członkowie będzie informacja zarządu TVP ws. festiwalu w Opolu. Podczas omawiania informacji ma się pojawić przedstawiciel zarządu TVP.

W poniedziałek wieczorem Telewizja Polska i miasto Opole poinformowały, że porozumiały się co do organizacji 54. edycji Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Ma się on odbyć we wrześniu.

Problem z organizacją 54. KFPP w Opolu pojawił się w ostatnim tygodniu maja, kiedy grupa artystów zrezygnowała z udziału w festiwalu. Wśród nich znalazł się Andrzej Piaseczny i Maryla Rodowicz, którzy na scenie w Opolu mieli obchodzić jubileusze swojej pracy artystycznej. Prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski 22 maja wypowiedział TVP umowę o współorganizowaniu tegorocznego KFPP. Jako powód uznał brak zdolności TVP do wywiązania się z umowy, jaką telewizja zawarła z miastem.

Obydwie strony zapowiadały wówczas, że będą dochodzić swoich praw przed sądem. Zarząd TVP rozpoczął rozmowy z samorządem w Kielcach na temat koncertu piosenki polskiej, który w przyszłości mógłby przekształcić się w festiwal, jednak według zapowiedzi prezesa telewizji miałby on być uzupełnieniem, a nie konkurencją dla KFPP w Opolu.

Podczas czwartkowego posiedzenia Rada Mediów ma także omówić zachowania niektórych polityków wobec dziennikarzy mediów publicznych.

Przed tygodniem członkini RMN, posłanka PiS Joanna Lichocka w rozmowie z PAP zapowiedziała, że Rada zajmie się kwestią "ataków polityków Platformy Obywatelskiej na dziennikarzy". Podkreśliła, że chodzi przede wszystkim o dziennikarzy mediów publicznych, ponieważ RMN opiekuje się tymi mediami.

Ataki polityków PO nie obejmują tylko dziennikarzy mediów publicznych, obejmują także dziennikarzy takich tytułów, które się politykom Platformy nie podobają - zauważyła posłanka. Ta walka z wolnością słowa, z niezależnością dziennikarską musi spotkać się z reakcją - podkreśliła posłanka PiS.

Jako przykłady "ataków na dziennikarzy" Lichocka wskazywała m.in. wpis posła PO Borysa Budki na Twitterze, w którym miał atakować i grozić dziennikarce TVP Ewie Bugale.