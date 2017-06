Kukiz dopytywany w RMF FM na czym miałaby polegać niegospodarność, polityk odpowiedział, że prezes TVP Jacek Kurski "kupił za duże pieniądze znak firmowy festiwalu opolskiego właściwie tylko na jeden festiwal".

Ta umowa wygląda źle. Ale ja mówię, nie będę wchodził w szczegóły, tym się zajmują prawnicy i takie zawiadomienie będzie złożone z pewnością - powiedział Kukiz.

W poniedziałek wieczorem Telewizja Polska i miasto Opole poinformowały, że porozumiały się co do organizacji 54. edycji Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Ma się on odbyć we wrześniu.

We wtorek prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski poinformował, że organizację festiwalu bierze na siebie całkowicie TVP. Miasto udostępni TVP amfiteatr i nazwę KFPP.

Z nieoficjalnych informacji medialnych wynika, że telewizja w ramach umowy ma zwrócić miastu 400 tys. złotych, które już wpłynęły na konta TVP w ramach poprzedniej umowy. Tym razem Opole do festiwalu ma się nie dokładać. Miasto wykupi jedynie w TVP reklamy warte 200 tys złotych. Telewizja zaś za prawo do jednorazowego wykorzystania marki KFPP Opole zapłaci 100 tys. złotych. Dodatkowo TVP ma wydać 160 tys złotych na wynajem amfiteatru.

Program festiwalu nie jest jeszcze znany.