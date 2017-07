Amerykański prezydent był pytany o zamieszczony na jego Twitterze zmontowany film z zawodów wrestlingu, na którym widać, jak Trump powala na ziemię człowieka, do którego twarzy doklejono logo stacji telewizyjnej CNN.

Trump odpowiedział, że to, co robi CNN, to "poważny problem", ponieważ stacja ta "od dawna jest stacją, która nadaje fałszywe wiadomości (fake news) i (...) działała w sposób bardzo nieuczciwy".

Zresztą nie tylko CNN, również inne stacje; NBC jest tak samo zła - dodał. W Stanach Zjednoczonych chcemy mieć uczciwą, wolną, ale przede wszystkim uczciwą prasę; nie chcemy mieć fałszywych wiadomości - podkreślił prezydent USA.

Natomiast jeden z amerykańskich dziennikarzy ocenił, że partia, z której wywodzi się prezydent Andrzej Duda, "ogranicza znacząco wolność prasy i osłabia siłę sądów".

Ład medialny jest rzeczą niezwykle istotną i oczywiście, kiedy popatrzymy na sytuację, jaka jest w Stanach Zjednoczonych, popatrzymy na sytuację, jaka jest w Polsce, to w każdym wypadku można odnotować wiele patologii. Ja mogę panu przytoczyć przykład niedawny - w jednym z polskich tygodników dokonano porównania między dwoma kanałami telewizyjnymi dwóch różnych stacji i przykładowo jedna z tych stacji nie odnotowała mojej wizyty, czyli prezydenta RP, w Chorwacji w ogóle - wizyty bardzo ważnej, przygotowującej szczyt Trójmorza, ponieważ ta stacja nie przepada za mną - mówił prezydent.

Ja po prostu uważam, że taka jest rzeczywistość, takie są też prawa mediów. W Polsce panuje absolutna wolność, jeśli chodzi o media, problemy były podczas poprzednich rządów, także podczas kiedy poprzedni prezydent sprawował swój urząd, kiedy na redakcję tygodnika "Wprost" wysyłano służby specjalne po to, aby odebrały nagrania, które kompromitowały polityków poprzedniego obozu władzy i wtedy rzeczywiście wolność mediów w Polsce była zagrożona. Dzisiaj w tym zakresie jest absolutna swoboda - dodał.