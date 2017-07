"Pracujemy nad (projektem ustawy o dekoncentracji struktur właścicielskich w mediach - PAP); myślę, że gotowy projekt przedstawimy wczesną jesienią, (...) w połowie września" - zapowiedział w poniedziałek wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin w radiu TOK FM. O pracach nad ustawą o dekoncentracji mediów poinformował w czwartek Jarosław Kaczyński podczas wywiadu w TV Trwam.

To było sygnalizowane już od wielu lat, że Polska popełniła przez ostatnie ćwierć wieku poważne błędy jeśli chodzi o dopuszczenie do tak dużej koncentracji właścicielskiej, zwłaszcza kapitału zagranicznego w mediach prasowych - stwierdził Sellin, jako przykład podając media regionalne i lokalne. Poważne państwa Unii Europejskiej na to sobie nie pozwalają. Mają szczegółowe regulacje prawne, które do tego nie dopuszczają - dodał wiceminister.

Sellin powiedział również, że dekoncentracja mediów jest zdrowa jeśli chodzi o walkę z monopolami. W kapitalizmie zasada walki z monopolami jest zupełnie naturalna, są specjalne urzędy, które temu służą, żeby takie monopole rozbijać i żeby była większa konkurencja - to też dotyczy mediów, zwłaszcza mediów prasowych, regionalnych i lokalnych - stwierdził.

Wiceminister dodał, że swoją ocenę sytuacji na polskim rynku medialnym opiera na analizach robionych nie tylko w ministerstwie, ale też w wyspecjalizowanych publikatorach, które analizują sytuację rynku mediów w Polsce i nie tylko, które są powszechnie dostępne też w internecie. One też ten problem podnoszą od wielu lat. - zauważył.

Pytany o to, czy w wyniku nowej ustawy spółka Polska Press, która jest właścicielem wielu gazet regionalnych, będzie zmuszona do odsprzedania części swoich aktywów, Sellin odpowiedział, że dopiero po ogłoszeniu projektu ustawy będzie można zobaczyć, kto pod nią podlega. Moim zdaniem powinny się te podmioty spokojnie do tego procesu przygotować - dodał.

Generalnie dobrze by było, żeby firmy polskie, które są zainteresowane robieniem biznesu w mediach były przygotowane do tego momentu, w którym się okaże, że można jakąś część udziałów w tych mediach wykupić - podsumował wiceminister.

Jak powiedział Sellin, nie jest jeszcze pewne, czy projekt ustawy będzie obejmował również koncentrację kapitału, która obejmuje różne segmenty rynku - czyli firmy posiadające np. radio, portal internetowy i telewizję. W Europie są różne rozwiązania w tej sprawie: jest i +crossowe+ ocenianie tych udziałów w poszczególnych segmentach medialnych, albo odrębne - stwierdził, dodając, że obie opcje są podczas prac nad projektem ustawy rozważane.