Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że wicedyrektorem TVP 1 ds. repertuaru filmowego został Michał Oleszczyk, krytyk filmowy, który w latach 2014 -2016 był dyrektorem artystycznym Festiwalu Filmowego w Gdyni.

Nowym wicedyrektorem TVP 1 ds. audycji rozrywkowych i artystycznych jest Piotr Pałka. To redaktor naczelny serwisu Rebelya.pl – współpracę z telewizją publiczną zaczął w kwietniu tego roku jako jeden z prowadzących program publicystyczny "Cztery strony" w TVP Info. Pałka zastąpił w Jedynce Jarosława Burdka, który zajmował to stanowisko do końca czerwca br.

Natomiast zastępcą dyrektora TVP 1 ds. publicystyki mianowano Dawida Wildsteina, który był poprzednio kierownikiem redakcji publicystyki w Telewizyjnej Agencji Informacyjnej TVP, nadzorującej m.in. kanał TVP Info. Poprzednim szefem publicystyki Jedynki był Krzysztof Karwowski – teraz doradca zarządu TVP w tym zakresie.

